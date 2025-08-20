Mengen\'de Orman Yangını Kontrol Altında

Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.
Kıyaslar köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye personeli sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Yangın, 7 helikopter, 23 arazöz, iş makinesi ve 145 personelin müdahalesi sonucu kısmen kontrol altına alındı.
Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan tedbir amaçlı kapatılan Mengen- Devrek kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
