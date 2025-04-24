Menteşe Belediye Başkanı 23 Nisan'da Koltuğunu Öğrencilere Devretti

(MUĞLA)- Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu birinci sınıf öğrencileri Tuna Yaslıkaya ile Doğa Masal Gültekin'e devretti.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu çocuklara emanet etti.

Teknoloji ve Kültür Koleji 1. sınıf öğrencileri Tuna Yaslıkaya ile Doğa Masal Gültekin, göreve gelir gelmez ilk talimatlarını çocuklar için daha fazla eğlenceli etkinlik düzenlenmesi yönünde verdi. Ayrıca parkların ve yolların daha güvenli hale getirilmesini istediler.

Başkan Köksal ise "23 Nisan coşkusunu mahallelerimize de taşıdık. Menteşe'de her yer, çocuklarımızın gülüşleriyle şenlendi. Şimdi de başkanlık koltuğumuzu miniklere devrettik. Bu koltukta geleceğimizin teminatı çocuklarımızı görmek bizlere umut veriyor. Onların vizyonu ve hayalleri, biz büyükler için de ilham kaynağı oluyor. Çünkü çocuklarımızın fikirleri bizim için çok değerlidir" diye konuştu.