Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yayımladığı bir mesajla kutladı. Köksal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal mücadelesinin kahramanlarını minnet ve rahmetle anarak, bu zaferin mirasçıları olarak vatanı korumak ve yüceltmek için çalıştıklarını belirtti.

29.08.2024 11:05  Güncelleme: 12:00
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(MUĞLA) - Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

Başkan Köksal, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yayımladığı bir mesajla kutladı. Köksal'ın mesajı şöyle:

"Bugün, Türk milletinin istiklal mücadelesinin zaferle taçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşıyoruz. Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletimizin tüm fertlerinin canını ortaya koyarak elde ettiği büyük bir zafer olan 30 Ağustos, sadece bir savaşın kazanıldığı gün değil, aynı zamanda Türk milletinin kaderinin değiştirdiği, bağımsızlığın ve özgürlüğün de kazanıldığı gündür. Bugün, bu zaferin mirasçıları olarak, atalarımızın bize emanet ettiği bu vatanı korumak ve yüceltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 30 Ağustos ruhu, bize birlik ve beraberlik içinde her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğimizi göstermiştir. Bu ruhla, Ata'mızın devrimleri ışığında ülkemizin kalkınması ve Cumhuriyet değerlerimizin korunması için el ele çalışmaya devam ediyoruz.  Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun!"

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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