Menteşe Belediye Korosu, Barış Manço Repertuvarıyla Sahnede Olacak

(MUĞLA) - Menteşe Belediye Korosu, Anadolu Rock müziğinin efsane ismi Barış Manço'yu, 10 Şubat Salı günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde özel bir konserle anacak.

Menteşe Belediye Korosu, 10 Şubat Salı günü Barış Manço repertuvarıyla sahnede olacak. Koro şefliğini Hamdi Demirtaş'ın üstleneceği konser, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 20.30'da başlayacak.

Konserde usta sanatçının "Gülpembe", "Dağlar Dağlar", "Aynalı Kemer" ve "Arkadaşım Eşek" gibi klasikleşmiş eserlerin yanı sıra toplam 17 eseri çok sesli olarak performe edilecek.