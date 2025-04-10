Menteşe Belediye Tiyatrosu, Eskişehir'de 'Ölüm ve Bakire' Oyununu Sahneledi

(MUĞLA) - Menteşe Belediye Tiyatrosu, kardeş şehir Odunpazarı Belediyesi'nin daveti üzerine, "Ölüm ve Bakire" adlı tek perdelik oyununu Eskişehirli sanatseverler için sahneledi.

Menteşe Belediye Tiyatrosu, Odunpazarı 100. Yıl Kültür Merkezi'nde "Ölüm ve Bakire" adlı tek perdelik oyun ile sahneye çıktı. Ariel Dorfman'ın kaleme aldığı, geçmişte işkenceye maruz kalmış bir kadınının intikam hikayesini anlatan dram ve gerilim türündeki oyuna tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi.

Oyunun sonunda, Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Elçin Karaahmet, Menteşe Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Önder Çakır'a tiyatro sanatına katkılarından dolayı bir plaket takdim etti.