Menteşe Belediyesi EMITT Fuarı'nda Doğal ve Kültürel Değerlerini Tanıtıyor - Son Dakika
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Menteşe Belediyesi EMITT Fuarı'nda Doğal ve Kültürel Değerlerini Tanıtıyor

Menteşe Belediyesi, 28. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda açtığı stantla, Menteşe'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtıyor. Belediye Başkanı Gonca Köksal, fuarın şehrin turizmdeki görünürlüğünü artıracağına inandığını belirtti.

06.02.2025 11:52
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(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi, dünyanın en büyük turizm fuarları arasında yer alan 28. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda açtığı stantla ziyaretçilerini ağırlıyor. Fuarın, şehrin kültürel ve tarihi tanıtımına katkı sağlayacağını söyleyen Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Turizm sektörünün tüm paydaşları ve tatil tüketicileri ile birlikte binlerce katılımcı fuarı ziyaret edecek. Bu da Menteşe'mizi dünya turizminde daha görünür kılacaktır" dedi.

Dünya turizm sektörünün Türkiye buluşma noktası olan 28. EMITT Turizm Fuarı, 5-7 Şubat 2025 tarihlerinde turizm sektörünün tüm ulusal ve uluslararası paydaşlarını bir araya getiriyor. Fuara katılan Menteşe Belediyesi, açtığı stantla ziyaretçilerini ağırlıyor.

"Menteşe'mizin doğal, tarihi ve kültürel değerleri ile yöre mutfağımızı tanıtacağız"

Fuar alanında konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, EMITT Turizm Fuarı'nın Menteşe'nin doğal, kültürel, tarihi ve turizm potansiyelinin tanıtımına önemli katkı sağlayacağını belirterek, "EMITT Turizm fuarı dünyanın en önemli 5 fuarı arasında yer alıyor. Bu yıl 28'incisi düzenlenen EMITT, İstanbul'da 77 ülkeden 650 davetli tur operatörünü ağırlayacak. Turizm sektörünün tüm paydaşları ve tatil tüketicileri ile birlikte binlerce katılımcı fuarı ziyaret edecek. Bu da Menteşe'mizi dünya turizminde daha görünür kılacaktır. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın 'Dünya Kenti Muğla' vizyonu çerçevesinde yer aldığımız stantta Menteşe'mizin doğal, tarihi ve kültürel değerleri ile yöre mutfağımızı ve lezzetlerimizi tanıtacağız. Dünya hızla değişiyor. Turizmi güçlendiren, sürdürülebilir olmasını sağlayan ve yenilikçi çözümler üreten yeni bakış açıları lazım. Dünya turizm sektörünün Türkiye buluşma noktası olan EMITT Fuarı bu bakımdan bir adım öne çıkıyor. Fuarın kültür turizmimize yönelik attığımız yeni ve cesur adımlara önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Üç gün sürecek fuarda teknoloji, sürdürülebilirlik, alternatif turizm ve yapay zeka yaklaşımlarının nasıl uygulanabileceğine dair örnekler ve stratejiler paylaşılacak. İzleyicilerin yeni fikirler geliştirebileceği ve yaratıcı çözümler bulabileceği interaktif tartışmalar kurgulanacak.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Doğu Akdeniz, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Turizm, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menteşe Belediyesi EMITT Fuarı'nda Doğal ve Kültürel Değerlerini Tanıtıyor - Son Dakika

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