Menteşe Belediyesi Karabağlar Yayla Şenlikleri Başlıyor - Son Dakika
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Menteşe Belediyesi Karabağlar Yayla Şenlikleri Başlıyor

Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen Karabağlar Yayla Şenlikleri başlıyor. Şenlik kapsamında geleneksel yayla kavun yarışması, yöresel zeytinyağlı yemekler, yayla üretici stantları, fotoğraf sergisi, çocuklara yönelik tarım eğitimler, halk oyunları gösterileri, söyleşiler ve ikramlar yapılacak.

11.09.2024 17:15  Güncelleme: 18:26
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(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi'nin düzenlediği Karabağlar Yayla Şenlikleri başlıyor. Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Mirasımız olan Karabağlar Yaylası'nı hak ettiği geleceğe taşıyacağız. Daha önce kültür şenlikleri içinde yer alan yayla şenliğimizi bundan böyle ayrı bir şenlik halinde düzenliyoruz. Tüm halkımızı Karabağlar Yayla Şenliği'mize bekliyoruz" dedi.

Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen Karabağlar Yayla Şenlikleri başlıyor. Şenlik kapsamında geleneksel yayla kavun yarışması, yöresel zeytinyağlı yemekler, yayla üretici stantları, fotoğraf sergisi, çocuklara yönelik tarım eğitimler, halk oyunları gösterileri, söyleşiler ve ikramlar yapılacak. 14 Eylül Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak şenlik Karabağlar Yaylası Narlı Kahve'de yapılacak.

Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Menteşemizin 15 bin hektarlık bir alanına yayılmış olan, ülkemizin çıkılmayıp inilen tek yaylası Karabağlar tescilli tarihi binaları, yurtları, kahveleri ve camileriyle eşsiz doğasını ve zengin kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Şehrimizin yerel değerlerini kucağında taşıyan Karabağlar Yaylası'nı korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak da bize düşüyor. Bu görevin hakkını vermek için doğru tarım ve turizm girişimleriyle ekolojik adımlar atacağız; mirasımız olan Karabağlar Yaylası'nı hak ettiği geleceğe taşıyacağız. Daha önce kültür şenlikleri içinde yer alan yayla şenliğimizi bundan böyle ayrı bir şenlik halinde düzenliyoruz. İçeriğini daha zengin ve kaliteli hale getirdik. Şenliğimizde yayla üreticilerimiz, söyleşiler, çocuklara yönelik etkinlikler de yer alacak. Tüm halkımızı Karabağlar Yayla Şenliği'mize bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menteşe Belediyesi Karabağlar Yayla Şenlikleri Başlıyor - Son Dakika

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