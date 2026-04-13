"Anadolu'nun Sesi" Menteşe'de Yankılanacak
"Anadolu'nun Sesi" Menteşe'de Yankılanacak

13.04.2026 13:13  Güncelleme: 14:57
Menteşe Belediyesi'nin 'Anadolu'nun Sesi' konseri, 17 Nisan Cuma akşamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak. Konserde Aşık Veysel, Neşet Ertaş ve daha birçok ustanın eserleri seslendirilecek.

(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi'nin Türk müziğinin ustalarına adadığı "Anadolu'nun Sesi" konseri, 17 Nisan Cuma akşamı saat 20.00'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Şef Hamdi Demirtaş'ın yönetimindeki Menteşe Belediyesi Korosu'nun "Anadolu'nun Sesi" konseri iki ayrı bölüm olarak sahnelenecek. İlk bölümde Anadolu'nun en güçlü halk ozanlarından Aşık Veysel, Neşet Ertaş ve Aşık Mahzuni Şerif'ten 14 eser seslendirilecek. İkinci bölümde ise Volkan Konak, Erkin Koray ve Edip Akbayram'ın şarkılarının yanı sıra Cem Karaca, Barış Manço, Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur gibi isimlerin şarkılarına yer verilecek.

Konser, 17 Nisan Cuma akşamı saat 20.00'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor
Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Recep Durul’dan flaş hareket Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti Recep Durul'dan flaş hareket! Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti
Özgür Özel’den İsrail’li Bakan Katz’a tepki: Tam bir hadsizlik Özgür Özel'den İsrail'li Bakan Katz’a tepki: Tam bir hadsizlik
Tottenham’ın kaderi yine değişmedi Küme düşme tehlikesi daha da arttı Tottenham'ın kaderi yine değişmedi! Küme düşme tehlikesi daha da arttı
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi

14:55
Trump onay verdi İşte ABD’nin tehlikeli Hürmüz planı
Trump onay verdi! İşte ABD'nin tehlikeli Hürmüz planı
14:34
Arda Turan’ın maçında hava saldırısı alarmı Karşılaşma gecikmeli başladı
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma gecikmeli başladı
14:33
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
14:32
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Bakışlara dikkat
Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat
14:31
FIFA’dan Yeni Malatyaspor’a 6 puan silme cezası
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası
14:22
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
