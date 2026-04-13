"Anadolu'nun Sesi" Menteşe'de Yankılanacak

(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi'nin Türk müziğinin ustalarına adadığı "Anadolu'nun Sesi" konseri, 17 Nisan Cuma akşamı saat 20.00'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Şef Hamdi Demirtaş'ın yönetimindeki Menteşe Belediyesi Korosu'nun "Anadolu'nun Sesi" konseri iki ayrı bölüm olarak sahnelenecek. İlk bölümde Anadolu'nun en güçlü halk ozanlarından Aşık Veysel, Neşet Ertaş ve Aşık Mahzuni Şerif'ten 14 eser seslendirilecek. İkinci bölümde ise Volkan Konak, Erkin Koray ve Edip Akbayram'ın şarkılarının yanı sıra Cem Karaca, Barış Manço, Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur gibi isimlerin şarkılarına yer verilecek.

Konser, 17 Nisan Cuma akşamı saat 20.00'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.