Menteşe Belediyesi'nden Borç Açıklaması: İddialar Gerçeği Yansıtmıyor - Son Dakika
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Menteşe Belediyesi'nden Borç Açıklaması: İddialar Gerçeği Yansıtmıyor

Menteşe Belediyesi, borç iddialarının asılsız olduğunu ve borçlarının azalmakta olduğunu duyurdu. 1 Nisan tarihinden itibaren yapılan ödemelerle borç miktarının 168 milyondan 122 milyona düştüğü bildirildi.

03.10.2024 19:07
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(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, borçlara ilişkin ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Menteşe Belediyesi olarak hem borcumuzu azalttık hem de SGK ve vergi borçlarımızı ödemeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Menteşe Belediyesi, belediye borçlarına yönelik dolaşıma sokulan iddialara ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı. Belediye'nin açıklaması şöyle:

"Son günlerde ticari unvanı, iş yeri adresi, elektronik adresi, iletişim bilgileri, yer sağlayıcı adı ve adresi bulunmayan, muhatabı olmadığı tespit edilen bir internet sitesi ile aynı adı taşıyan sosyal medya hesaplarından Menteşe Belediyesi'nin borçlarına yönelik yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Menteşe Belediyesi olarak hem borcumuzu azalttık hem de SGK ve vergi borçlarımızı ödemeye devam ediyoruz. 1 Nisan tarihinden itibaren yapılan ödemeler sonucunda Belediyemizin borçları 168 milyondan 122 milyona düşmüştür. Toplam 95 milyon TL vergi borcu ve SGK primi ödenmiştir. Belediyemiz bu süre boyunca tüm birimleriyle 66 mahallede hizmet vermeye de eksiksiz devam etmiştir. Sosyal belediyecilik anlayışıyla kar amacı güdülmeden işletilen bazı işletmelerimiz; yenileme ve bakım çalışmalarının daha hızlı yapılması, ortak projelerle halka çok daha iyi hizmet verilebilmesi için geçici olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilmiştir. Gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra söz konusu işletmeler tekrar Menteşe Belediye'miz tarafından işletilmeye alınarak, hizmet vermeye devam edecektir. Gazetecilik mesleğinin saygınlığına gölge düşüren, meslek kuruluşları ve gazeteciler tarafından kınanan, kayıt dışı korsan yayın olarak nitelendirilen sahte haber siteleri veya sosyal medya hesaplarından yapılan asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Kaynak: ANKA

Belediye, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menteşe Belediyesi'nden Borç Açıklaması: İddialar Gerçeği Yansıtmıyor - Son Dakika

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