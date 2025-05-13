Menteşe Belediyesi'nden Gasilhane Yenileme Çalışması

(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi, Yerkesik Mahallesi'nde bulunan Adli Tıp Kurumu Muğla Şube Müdürlüğü bahçesindeki gasilhanede yenileme çalışması başlattı.

Menteşe Belediyesi, Yerkesik Mahallesi'nde bulunan gasilhanede kapsamlı bir yenileme çalışması yürütüyor.

Cenaze hizmetlerinin kesintisiz, hijyenik ve modern standartlara uygun şekilde sürdürülebilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında gasilhanenin sıhhi tesisatı tamamen yenileniyor.

Sıva ve boya işlemleri yapılarak kapı ve pencere doğramaları değiştiriliyor, zemin seramikleri yenileniyor ve teneşir masası yeniden düzenleniyor.