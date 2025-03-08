Menteşe Belediyesi'nden Kadın Personellere 500 TL Hijyen Desteği

(MUĞLA) - Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Kadın personelimizin her ay karşılaştıkları maliyetleri azaltmak amacıyla 500 TL hijyen desteği uygulamasını hayata geçiriyoruz" dedi.

Köksal, kadın personelin ekonomik yükünü hafifletmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla her ay 500 TL hijyen desteği ödemesi yapacaklarını açıkladı.

Köksal, "Bu destek, hem ekonomik anlamda onların yanlarında olduğumuzu göstermenin, hem de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmanın bir yoludur. Biz emeğe değer veriyor, personelimizin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Bu, sadece ekonomik bir destek değil; aynı zamanda toplumsal duyarlılığı artıracak da bir uygulamadır" diye konuştu.