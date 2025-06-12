Menteşe Belediyesi'nden Personeline Ofis Programları Eğitimi

(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı bünyesinde yer alan Dijital Gençlik Merkezi'nde (DİGEM) belediye personeline yönelik Temel Ofis Programları eğitimi düzenlendi.

Menteşe Belediyesi, hizmetlerin daha etkin ve çağın gereklerine uygun şekilde yürütülmesi için personele yönelik eğitimlerine devam ediyor. Web tasarımcısı ve eğitmen Güven Balta tarafından verilen ve iki gün süren Temel Ofis Programları eğitiminde de belediye personeli ofis programlarının etkin kullanımına ilişkin kapsamlı bilgi edindi.

Personel, word ile doküman oluşturma ve düzenlemenin yanı sıra excel kullanımı üzerine tablo hazırlama, formül yazma, dinamik verilerle çalışma ve grafik oluşturma gibi temel ve işlevsel konularda uygulamalı eğitim aldı.

Eğitim süreci, teorik anlatımların ardından pratiğe dayalı örnekler hazırlanması ile sona erdi.