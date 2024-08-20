Menteşe Belediyesi\'nden Sokak Hayvanlarına Farkındalık Sergisi

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(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi'nin sokak hayvanlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için düzenlediği 'Can Dostlar Farkındalık Sergisi' açıldı. Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Sokak hayvanlarımız can dostlarımız, sokaklarımızda hatta evlerimizde hayatı paylaştığımız, birlikte yaşadığımız, evimizde birer birey gibi bizim için çok kıymetliler. Vatandaşlarımızdan gelen yüzlerce fotoğraf arasından temsili 25 fotoğrafla açtığımız bu sergi bu noktada çok anlamlı, çok değerli" dedi.

Menteşe Belediyesi'nin 'Can Dostlar Farkındalık Sergisi' Yalabık Parkı'nda açıldı. Vatandaşlardan gelen fotoğrafların yer aldığı serginin açılışına, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi üyesi Alkım Denizaslanı, CHP Menteşe İlçe Başkanı Nail Kızıl, CHP Muğla İl Kadın Kolları Başkanı Sema Gençoğlu, CHP Menteşe İlçe Kadın Kolları Başkanı Sibel Balı, il ve ilçe örgütü ile vatandaşlar katıldı. Muğla Büyükşehir Beediye Başkanı Ahmet Aras ve Belediye Başkanı Gonca Köksal, 25 sokak hayvanının fotoğrafının yer aldığı sergiyi çocuklarla ve vatandaşlarla gezdi.

"Bu sergi bu noktada çok anlamlı, çok değerli"

Belediye Başkanı Gonca Köksal, şunları kaydetti:

"Uzun süredir gündemimizde bir yasa tasarısı vardı ve tasarı yasalaştı. 'Bununla ilgili Büyükşehir Belediye'mizle ilçe belediyeleri olarak neler yapabiliriz?' diyerek bir araya geldik. Bu kanun tasarı halindeyken veteriner hekimler odası ile birlikte aslında bir protokol imzalamıştık. Çünkü belediyelerimiz bütçesinde bu konuya ayrılmış bir pay var. Bunu da en verimli bir şekilde kullanmak için çalışmaya başlıyorduk ancak protokolün imzalanacağı gün yasa tasarısı kanunlaştı. Bununla ilgili Muğla Barosu hayvan hakları komisyonuyla, hayvanseverlerle, veteriner hekimler odasıyla, büyükşehir belediyemizle bir araya geldik. Bundan sonra nasıl hareket edeceğiz, yasal olarak neler yapacağız, diğer belediyelere de örnek olması anlamında bir yol haritası çıkarıyoruz. Bu çalışmanın da sonuna geldik, protokolümüz hazır. Sokak hayvanlarımız can dostlarımız, sokaklarımızda hatta evlerimizde hayatı paylaştığımız, birlikte yaşadığımız, evimizde birer birey gibi bizim için çok kıymetliler. Protokolle onları kısırlaştırıp doğal yaşam alanları olan sokaklara bırakmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen yüzlerce fotoğraf arasından temsili 25 fotoğrafla açtığımız bu sergi bu noktada çok anlamlı, çok değerli. Sergimizin farkındalık yaratmasını diliyor, katılımlarınız için teşekkür ediyorum."

"Biz elimizden geleni yapacağız"

Serginin açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise "Memleketimizin her köşesinde maalesef şiddet kol geziyor. Kadının, çocuğun şiddet gördüğü bir dönemde sokak hayvanlarının da bundan nasibini almaması aslında çok da düşünülemezdi. Ama kimse merak etmesin. Biz elimizden geleni yapacağız. Az önce Gonca Başkan'ım bahsetti, bir protokol hazırladık. Amacımız bu protokol ile sokak hayvanlarımızın kısırlaştırmalarını yaparak, yaşam alanlarına tekrar bırakmak. Bu anlamda bugün açılan sergiyi çok anlamlı buluyorum. Sahiplendirme çalışmalarını hızlandıracağını düşünüyorum. Bizlere düşen bu tür çalışmalarla farkındalığı arttırmak, sokak canlılarımızın sahiplendirilmesine ağırlık vermek. Ben bu güzel sergiyi düzenleyen Gonca Başkan'ımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Çocuklarımızda farkındalık yaratacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından başkanlar, vatandaşlarla birlikte serginin açılışını gerçekleştirerek, sergideki fotoğrafları inceledi.