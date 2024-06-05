Menteşe Belediyesi Okullar Arası Atık Pil ve Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışmasının Kazananları Ödüllerini Aldı

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(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen okullar arası atık pil ve bitkisel atık yağ toplama yarışmasında kazanan okullara hediyeleri verildi.

Menteşe Belediyesi tarafından çevre bilincini artırmak, toplumsal duyarlılığı yükseltmek ve sıfır atık vizyonuna katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada ödüller sahiplerini buldu. Kocamustafendi İlkokulu 100 litre bitkisel atık yağ, Emirbeyazıt İlkokulu ise 118 kilogram atık pil toplayarak yarışmanın birincileri oldu.

Kazanan okullara futbol, basketbol, voleybol topu, atlama ipi ve çember hediye edildi.