Menteşe Belediyesi Ekiplerinden Yağışla Beraber Yoğun Mesai

(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan şiddetli yağış, fırtına ve dolunun neden olduğu olumsuzluklara anında müdahale etti, gece boyunca sahada görev yaptı.

Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle ekipler, 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdü. İlçe genelinde oluşabilecek su baskınlarının önüne geçmek amacıyla mazgallar temizlendi, su birikintileri kısa sürede tahliye edilerek, yağmur suyunun tahliyesi sağlandı.

Riskli bölgelerde önleyici tedbirler alınırken, olası olumsuzluklara karşı ekipler sahada hazır bulundu. Şehir merkezinde dolu yağışı nedeniyle mazgallar önünde oluşan birikmelere anında müdahale edilirken, Sınırsızlık Meydanı'nda devrilen ağaç da ekipler tarafından kaldırıldı.

Emirbeyazıt Mahallesi Kolejler Bölgesi'nde, yağış nedeniyle üst kaplama çalışması yapılan yolda oluşan bozulmalar giderilerek zemin iyileştirme çalışmaları yapıldı.

Kiramettin Mahallesi'nde aşırı yağış nedeniyle çöken yol sabah saatlerinde belediye ekiplerince yeniden yapılarak zemin iyileştirildi. Zihni Derin İş Merkezi otopark girişinde ise su baskını riskine karşı kum torbaları yerleştirilerek önleyici tedbir alındı. Zeytinköy – Dağpınarı yolunda etkili olan dolu yağışı sonrası yol temizleme çalışmaları yapılırken; Yılanlı, Kenkercik ve Göktepe yollarında Muğla Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde müdahaleler gerçekleştirildi.

Çatakbağyaka Mahallesi'nde ise tıkanan büzler açılarak yol temizliği yapıldı ve ulaşım güvenli hale getirildi. Yapılan çalışmalar sayesinde mahalle yollarında ulaşıma kapalı güzergah kalmadı.

"Tüm ekiplerimizle sahadayız"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, devam eden yağışlara ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşullarına karşı ekiplerimiz ilk andan itibaren mahalle mahalle, sokak sokak sahadaydı. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için tüm birimlerimizle 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Yağıştan etkilenen bölgelere Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle koordineli çalışarak anında müdahale ediyor, gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Menteşe'de hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Sahada büyük bir özveriyle görev yapan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum."