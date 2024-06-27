Menteşe Belediyesi Yaz Döneminde Çöp Konteynerlerini Temizliyor

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(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi, yaz döneminde çöpler nedeniyle meydana gelebilecek kötü kokuya ve kirliliğe karşı çöp konteynerlerini yıkama ve temizleme çalışmalarına hız verdi.

İlçe genelinde 4 bin 65 adet çöp konteyneri, ilaçlama ve dezenfeksiyon sistemine sahip temizleme aracı ile Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından temizleniyor. Temiz ve sağlıklı bir ilçe için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Gonca Köksal, şunları söyledi:

"Belediye olarak çevre ve halk sağlığına yönelik uygulamalarımız kapsamında çöplerin biriktirildiği konteynerleri özel araçla temizliyoruz. Temizlik ekiplerimiz yıkama ve dezenfeksiyon aracı ile çöp konteynerlerini önce yıkıyor, daha sonra dezenfekte ederek mikroplardan arındırıyor. Bu çalışma ile oluşabilecek görüntü kirliliğini, kötü koku yayılmasını önlüyor, sinek ve larva oluşumunu da engelliyoruz. Yaz dönemi boyunca ekiplerimiz tüm mahallelerimizde temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerine devam edecek."