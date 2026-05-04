Menteşe'de 60 Yaş ve Üstü Bireyler, "Tazelenme Bahar Şenliği"Nde Buluşacak

04.05.2026 11:10  Güncelleme: 12:28
Menteşe Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Tazelenme Üniversitesi paydaşlığında 60 yaş ve üstü bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını artırmak ve kuşaklararası iletişimi güçlendirmek amacıyla 8 Mayıs Cuma günü "Tazelenme Bahar Şenliği" düzenleyecek.

Menteşe'de, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde 8 Mayıs Cuma günü saat 10.00'da başlayacak Tazelenme Bahar Şenliği'nin açılışı, Muğla Tazelenme Üniversitesi Marmaris Kampüsü'nün ritim gösterisi ile yapılacak.

Açılış konuşmalarının ardından Menteşe Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından katılımcılara sabah sporu yaptırılacak. Prof. Dr. Muammer Tuna'nın konferansı ile devam edecek şenlik kapsamında Yatağan Kampüsü Zeybek gösterisi, Ula Kampüsü halk müziği korosu ve Milas Kampüsü darbuka gösterisi de yer alacak. Program; ritmik oyunlar, panel ve kampüs sunumlarıyla sürecek.

Şenlik, Köyceğiz Kampüsü koro dinletisi ve değerlendirme oturumunun ardından saat 16.15'te sahneye çıkacak Menteşe Kampüsü Türk Sanat Müziği Korosu'nun dinletisiyle sona erecek.

60 yaş ve üstü vatandaşların katılımına açık şenlik kontenjanla sınırlı olacak. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar, '0252 214 48 80' numaralı telefonun '6614' dahili hattını arayarak ön kayıt yaptırabilecek.

Kaynak: ANKA

