Menteşe'de Alt ve Üstyapı Çalışmaları Devam Ediyor

(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, ilçenin farklı mahallelerinde sürdürülen yol yenileme, asfaltlama, kilit parke döşeme ve içme suyu hattı çalışmaları devam ediyor.

Menteşe Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe genelinde yürütülen alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında, Kötekli Mahallesi Gençlik Parkı'nda içme suyu vana odası yapımı tamamlanırken, yağmur suyu ve sulama hattı çalışmaları ile yol söküm işlemleri sürüyor.

Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, çeşitli mahallelerde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Aras, tüm çalışmaların yakından takip edildiğini ve kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

SICAK ASFALT, KİLİT PARKE VE GENİŞLETME ÇALIŞMASI

Ulaşım altyapısının güçlendirilmesi amacıyla Yeniköy Cedit Mahallesi 404 Nolu Sokak'ta sıcak asfalt çalışması yapıldı. Akkaya ve Yeşilyurt mahallelerinde altyapı çalışmaları tamamlanırken, Yörükoğlu Mahallesi yolunda yaklaşık 12,5 kilometrelik yüzey kaplama ve yol genişletme çalışmaları devam ediyor.

Yıldıray Çeltiklioğlu Caddesi'nde süren 2 kilometrelik altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt uygulamasına geçileceği bildirildi. Düğerek Mahallesi'nde yürütülen 20 bin metrekarelik kilit parke çalışmasında ise sona yaklaşıldı.

Orhaniye, Emirbeyazıt, Muslihittin, Meke, Akçaova, Göktepe, Yenice, Yerkesik, Gülağzı, Bayır ve Yaraş mahallelerinde de bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.