Menteşe'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Menteşe'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Menteşe\'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi
04.03.2026 18:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da bir lisede 6,7 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı, öğrenciler bilgilendirildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir lisede deprem tatbikatı yapıldı.

Muğla Güzel Sanatlar Lisesi'nde gerçekleştirilen tatbikat, senaryo gereği meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremle başladı. Deprem olduğunu belirten siren çaldığında derste olan öğrenciler, sıralarının yanına başlarına kitap ya da defter koyarak çömeldi. İkinci sirenin çalınmasının ardından öğrenciler hızlı şekilde okuldan tahliye edildi.

Öğrenciler toplanma noktasında beklerken, mahsur kalanlar ve yaralılar da AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerlerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Okulun ikinci katında mahsur kalan iki kişi itfaiye aracından uzatılan merdiven yardımıyla, başka bir yaralı da AFAD ekiplerince kurulan ipli düzenek üzerinden sedyeyle indirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle yapılan tatbikatı, öğrencileri herhangi bir doğal afet karşısında bilgilendirmek, doğal afetlere karşı hazırlamak ve o bilinci oluşturmak adına yaptıklarını söyledi.

Afet esnası ve sonrası için de bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Çay, "Afetlere karşı hazırlıklı bir toplum olmamız gerekiyor. Afet öncesi hazırlıkların en başında da fiziki altyapının iyileştirilmesi gelir. Bu anlamda 2022 yılından itibaren hızlı bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığımızın destekleriyle şu ana kadar 49 okul, 88 binayı güçlendirerek baştan sona depreme hazırlıklı hale getirdik." dedi.

Çay, aynı zamanda 27 okulu yıkarak yerine yenilerini yaptıklarına işaret ederek 20 okulda depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı alındığını dile getirdi.

AFAD İl Müdürü İshak Cindioğlu ise Deprem Haftası nedeniyle okullarda öğretmen ve öğrencilere farkındalık eğitimleri verdiklerini söyledi.

Tatbikatın amacına uygun şekilde yapıldığını anlatan Cindioğlu, 7 Mart'ta sivil toplum kuruluşlarıyla uygulamalı bir tatbikat gerçekleştireceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından öğrencilere AFAD, itfaiye ve UMKE araçları tanıtıldı.

Kaynak: AA

Deprem Tatbikatı, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Deprem, Muğla, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menteşe'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı İran gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı
Kayserispor’un eski golcüsü Nazon, Tahran’dan kaçış anlarını anlattı Kayserispor'un eski golcüsü Nazon, Tahran'dan kaçış anlarını anlattı
İsrail’den Lübnan’ın güneyine hava saldırısı İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı
Hamaney’in cenaze programı belli oldu Defnedileceği şehrin önemi büyük Hamaney'in cenaze programı belli oldu! Defnedileceği şehrin önemi büyük
Televizyondaki Netanyahu görüntüsüne dayanamadı, televizyonu parçaladı Televizyondaki Netanyahu görüntüsüne dayanamadı, televizyonu parçaladı
Fransa’dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine geçeceğiz Fransa'dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine geçeceğiz

18:39
Akaryakıt zammının önüne geçecek sistemin nasıl işleyeceği cevap buldu
Akaryakıt zammının önüne geçecek sistemin nasıl işleyeceği cevap buldu
18:31
Türkiye’ye düşen füze ile ilgili çarpıcı iddia: Hedef Güney Kıbrıs’ta bir üstü
Türkiye'ye düşen füze ile ilgili çarpıcı iddia: Hedef Güney Kıbrıs'ta bir üstü
18:27
Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı
Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı
18:16
Türkiye’den yeni İran hamlesi Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
17:45
İran’dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
İran'dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
16:51
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 19:19:59. #.0.5#
SON DAKİKA: Menteşe'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.