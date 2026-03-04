Cumhuriyet Kadınlarının İsimleri, Menteşe'de Yaşatılacak - Son Dakika
Cumhuriyet Kadınlarının İsimleri, Menteşe'de Yaşatılacak

04.03.2026 09:13  Güncelleme: 10:15
Menteşe Belediyesi, mart ayı meclis toplantısında, Cumhuriyet tarihine önemli katkılar sunmuş kadınların isimlerini Ortaköy Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklara verme kararı aldı. Nezihe Muhiddin, Afet İnan ve Sabiha Gökçen gibi simge isimler, bu uygulama ile onurlandırılacak.

(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi mart ayı meclis toplantısı, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, meclis komisyonu ve meclis üyelerinin oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda; Cumhuriyet tarihine ve toplumsal yaşama önemli katkılar sunmuş kadınların isimlerinin, Ortaköy Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklara verilmesi kabul edildi.

Menteşe Belediyesi mart ayı meclis toplantısında alınan karar kapsamında Nezihe Muhiddin, Afet İnan, İdil Biret, Yıldız Kenter, Sabiha Gökçen, Türkan Saylan, Saynur Gelendost, Afife Jale ve Semiha Berksoy'un isimleri, ilçedeki cadde ve sokaklarda yaşatılacak.

Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul ettiği komisyon değerlendirme raporunda; Cumhuriyet değerlerinin yaşatılması, kadınların toplumsal yaşamda üstlendikleri öncü rollerin görünür kılınması ve tarihsel katkılarının gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla bu isimlerin tercih edildiği vurgulandı.

Raporda, hekim ve insan hakları savunucusu kimliğiyle toplumsal mücadelede simge isimlerden biri olan Türkan Saylan'dan, Cumhuriyet tarih yazımına katkılarıyla öne çıkan Afet İnan'a; tiyatro sanatına kurumsal kimlik kazandıran Yıldız Kenter'den, Türkiye'nin ilk kadın pilotu ve dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen'e; sahne sanatlarının öncüsü Afife Jale'den, uluslararası düzeyde tanınan Devlet Sanatçısı İdil Biret'e; kadın hakları mücadelesinin öncülerinden Nezihe Muhiddin'den, çevre hareketinin önemli isimlerinden Saynur Gelendost'a ve Türkiye'nin ilk opera sanatçılarından Semiha Berksoy'a kadar pek çok alanda iz bırakan kadınların anısının kent hafızasında yaşatılmasının kamu yararına uygun olduğu ifade edildi.

Karar doğrultusunda; 1.Cadde'nin "Nezihe Muhiddin Caddesi", 2. Cadde'nin "Afet İnan Caddesi", 3. Cadde'nin "İdil Biret Caddesi", 4. Cadde'nin "Yıldız Kenter Caddesi", 5.Cadde'nin "Sabiha Gökçen Caddesi", 6. Cadde'nin "Türkan Saylan Caddesi", 7.Cadde'nin "Saynur Gelendost Caddesi", 8. Cadde'nin "Afife Jale Caddesi" ve 417 Sokak'ın "Semiha Berksoy Caddesi" olarak değiştirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 8 Mart haftasında alınan bu kararın anlamına dikkati çekerek, "8 Mart haftasında böyle bir karar alınmasından dolayı inceleme komisyonumuza teşekkür ediyorum. Meclis olarak güzel ve anlamlı bir farkındalık çalışması yapmış olduk" ifadelerini kullandı.

Köksal Aras, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenecek etkinliklere tüm halkı davet etti.

Kaynak: ANKA

