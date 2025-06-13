Menteşe'de Kaldırım Yenileme Çalışmaları Başladı

(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte ilçe genelinde üstyapı çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Özer Türk Caddesi'nde kaldırım yenileme çalışmalarına başlandı.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, geçen ay bölgede yaptığı saha incelemesinde cadde üzerindeki kaldırımların tamamen yenileneceğini belirtmişti. Bayram sonrası başlatılan çalışmalar kapsamında, caddenin yaya trafiği açısından daha güvenli ve estetik hale getirilmesi hedefleniyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Köksal Aras, "Mayıs ayında yaptığımız saha incelemesinde Özer Türk Caddesi'nde kaldırım yenilemesi yapılacağını paylaşmıştık. Ekiplerimiz program kapsamında çalışmalara başladı. Yaya trafiğinin yoğun olduğu bu bölgede, yenileme çalışmasını kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz. Menteşe'de yaşayan her bir vatandaşımız için ilçemizi adım adım güzelleştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.