MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Menteşe'nin Kafaca Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Haber: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,
Son Dakika › Güncel › Menteşe'de Orman Yangını - Son Dakika
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