Menteşe'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Muğla Menteşe'de çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yılanlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi.
Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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