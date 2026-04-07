Köy Enstitüsü Mezunu Öğretmenlerin İsimleri, Menteşe'nin Sokaklarına Verildi

07.04.2026 17:30  Güncelleme: 18:54
Menteşe Belediye Meclisi, Kolejler Bölgesi'ndeki sekiz sokağın isimlerini, Muğla'da görev yapmış Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerin isimleriyle değiştirdi. Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, bu kararla öğretmenlere olan vefalarını gösterdiklerini belirtti.

(MUĞLA) - Menteşe Belediye Meclisi nisan ayı toplantısında alınan kararla, Kolejler Bölgesi'ndeki sekiz sokağa, Muğla'da görev yapan Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerin isimleri verildi.

Menteşe'de Kolejler Bölgesi olarak bilinen Emirbeyazıt Mahallesi Atatürk Bulvarı güneyindeki konut dışı kentsel çalışma alanında bulunan sokak ve caddelerin isimleri yenilendi. Eğitim sendikaları, Menteşe Kent Konseyi ve mahalle muhtarlığının talepleri doğrultusunda İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor, Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

Alınan kararla 11 Sokak ismi Feride Demircan Sokak, 14 Sokak ismi Zeliha Korkmaz Sokak, 15 Sokak ismi Hüsnü Kıvırcık Sokak, 19 Sokak ismi Sakine Özman Sokak, 24 Sokak ismi Ahmet Bal Sokak, 25 Sokak ismi Hasan Uçar Sokak, 33 Sokak ismi Bahattin Uyar Sokak ve 10 Cadde ismi Feyzullah Ertuğrul Caddesi olarak değiştirildi.

Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, mecliste yaptığı konuşmada, Köy Enstitüsü mezunu eğitimcilerin zorlu şartlar altında verdikleri mücadeleye dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Emirbeyazıt Mahallemizdeki sekiz sokağa Muğla'mıza hizmet eden eğitimcilerimizin isimlerinin verilmesi konusu geçen ay İnceleme Komisyonu'na havale edilmişti. Eğitim sendikalarımız, Kent Konseyimiz ve mahalle muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda komisyonumuz değerlendirmesini yaptı ve sokaklara Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerimizin isimlerinin verilmesi uygun görüldü."

Köy Enstitüsü mezunu olmak sıradan bir durum değildir. Çünkü onlar tüm imkansızlıklar ve zorluklar içerisinde sadece okulda değil; kırsal mahallelerde, kent meydanında, tarlada ve kahvede eğitim için canla başla çalışmışlardır. Atatürk geleceği gençlere, gençleri de öğretmenlere emanet etmiştir. Bu görevi ömürleri boyunca layıkıyla yerine getiren, hayatta olan ve aramızdan ayrılan çok değerli öğretmenlerimiz var. Aramızdan ayrılanların ruhları şad olsun.

Muğla'nın öğretmenlerimize olan vefasını meclis olarak bir kez daha gösteriyoruz. Karara destek veren tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

