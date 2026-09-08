Menteşe'deki ev yangını bitişikteki eve sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Menteşe'deki ev yangını bitişikteki eve sıçramadan söndürüldü

Menteşe\'deki ev yangını bitişikteki eve sıçramadan söndürüldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesi Bozyer Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ve orman tankerlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının bitişikteki eve sıçrama riski bulunduğu belirtilirken, ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bozyer Mahallesi'nde bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, taş yapıda bulunan evin alevli şekilde yandığını ve yangının bitişikteki eve sıçrama riski bulunduğunu belirledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın tankerlerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede ekiplerce soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA

Acil Durum, İtfaiye, Menteşe, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menteşe'deki ev yangını bitişikteki eve sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni OVP’de çalışma hayatını değiştirecek formüller Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği... Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...
Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş
3 yaşındaki Mavi’nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı Sürücünün savunması isyan ettirdi 3 yaşındaki Mavi'nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı! Sürücünün savunması isyan ettirdi
Serhat Kılıç’a duygusal veda: 30 yıllık arkadaşından yürek burkan sözler Serhat Kılıç'a duygusal veda: 30 yıllık arkadaşından yürek burkan sözler
Türkiye’nin yeni kalkanı sahaya indi Türkiye'nin yeni kalkanı sahaya indi
71 ilde dev operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı 71 ilde dev operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı

12:56
Şampiyonlar Ligi 10 bin kez oynatıldı İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın tur şansı
Şampiyonlar Ligi 10 bin kez oynatıldı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansı
12:42
Görkemli düğün KOM tutanağında: Hayatın olağan akışına aykırı
Görkemli düğün KOM tutanağında: Hayatın olağan akışına aykırı
12:35
Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı
Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı
11:48
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
11:32
Fenerbahçe’nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
11:10
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası DEM Parti’nin başına geçebilir
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 13:04:50. #7.13#
SON DAKİKA: Menteşe'deki ev yangını bitişikteki eve sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement