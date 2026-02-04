Menteşe'ye İnanç ve Su Temalı Yeni Kent Vizyonu

(MUĞLA) - Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, kentin tarihsel kimliğiyle uyumlu olarak şekillendirilen "inanç ve su" temalı yeni kent vizyonunu, şubat ayı meclis toplantısında paylaştı. Köksal Aras, Menteşe'nin kadim kültürel dokusunu koruyarak büyümeyi hedeflediklerini belirterek; kenti, özgün değerleriyle bir çekim merkezine dönüştürmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Kent merkezinde tarihi dokuyu görünür kılacak yeni restorasyon ve sokak sağlıklaştırma projelerinin hazırlandığını belirten Köksal Aras, Arasta bölgesi, Yağcılar Hanı, Kurşunlu Meydanı ve çevresi ile Turgutreis Caddesi'ni kapsayan çalışmaların Tarihi Kentler Birliği iş birliğinde yürütüldüğünü söyledi. Projelerin teslim edilmesinin ardından uygulama sürecinin başlayacağını kaydetti.

Yapılan araştırmaların Muğla'nın tarih boyunca önemli bir inanç merkezi olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Başkan Köksal Aras, Menteşe'nin bu yönünü suyla bütünleştiren güçlü bir anlatı kurduklarını dile getirdi. 15. yüzyılda Mevleviliğin kentte derin izler bıraktığını, Şahidi Dergahı'nın bu açıdan özel bir yere sahip olduğunu belirten Köksal Aras, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde Muğla'yı "ulemalar ve talebeler şehri" olarak tanımladığına dikkat çekti. Bu tarihsel birikimi, Muğla'ya suyu getiren bilge kadın Şemsi Ana figürüyle birleştirdiklerini ifade etti.

Dereler, kanyonlar, hamamlar ve Karabağlar Yaylası'ndaki doğal su kanallarıyla Menteşe'nin adeta bir "su kenti" olduğunu vurgulayan Köksal Aras, suyun inanç kültüründeki arındırıcı ve yaşam verici anlamına dikkat çekerek, bundan sonraki projelerde inanç ve su temalarının daha görünür hale getirileceğini söyledi.