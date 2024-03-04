Meral Akşener, Çankaya'da esnaf ziyaretinde İYİ Parti'nin gücünü vurguladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankaya'da yaptığı esnaf ziyareti sırasında; "Bu yerel seçimlerde İYİ Parti güçlü çıkarsa sizin sesiniz çok daha güçlü duyulur. Bakın emeklilerle ilgili pek çok hatanın düzeltilmesini dile getiren biziz. Bazı şeyler düzeldi ama bazı şeyler düzelmedi şimdi onları devam ettireceğiz. Biz güçlü çıkarsak iktidarı hoplatmaya devam edeceğiz, asabını bozmaya devam edeceğiz sizin adınıza" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, yerel seçimler öncesi Ankara'da başlattığı ilçe gezilerine devam ediyor. Akşener, Çankaya'da esnafı ziyaret etti. Akşener'e ziyareti sırasında İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım ile Çankaya Belediye Başkan adayı Osman Topal da eşlik etti.
ESNAF "BURAYA KADAR KADAR GELDİN, SENİ MAHCUP ETMEYİZ"
Bir dükkanda esnafın, "Abla hoş geldin" demesi üzerine Akşener, "Abla dediğine göre ben gidiyorum" yanıtını verdi. Akşener, Topel ve Topal'ı esnafa tanıttı. Akşener, bu dükkanda; "Sonuç itibarıyla kim iyi hizmet edecek? Ne zamandır beri benimle geziyorlar (gazeteciler) böyle bir konuşma ilk defa yapıyorum. Çünkü seçmen velinimet olmaktan çıktı" dedi. Esnaf, "Buraya kadar geldin, seni mahcup etmeyiz" yanıtını verdi.
Akşener, çiğköfte dükkanı işleten bir esnafa; "Tamamen sizi dinlerdim ama bugün oy istemeye geldik. Durumumuz nedir" diye sordu. Esnaf, Akşener'e ciğköfte ikram etti.
"SİZİ İKİCİ 100 YILA KİM TAŞIYACAK ONA BAKIN. ZATEN HÜR İRADENİZLE OYUNUZU VERECEKSİNİZ"
Akşener, başka bir dükkanda belediye başkan adaylarını "Bu yerel seçimde oy kullanacaksınız hem Çankaya'ya hem büyükşehre. Büyükşehir belediye başkan adayımızla Çankaya Belediye Başkan adayımızı getirdik" sözleriyle tanıttı. Topel Yıldırım, "Netice itibarıyla sadece kampanyayı izleyip gönül gözüyle bakın. Hiçbir şeyi taraftar gibi değil sadece size kim hizmet edecek, sizi ikici 100 yıla kim taşıyacak ona bakın. Zaten hür iradenizle oyunuzu vereceksiniz" dedi.
"BİZ GÜÇLÜ ÇIKARSAK İKTİDARI HOPLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ, ASABINI BOZMAYA DEVAM EDECEĞİZ SİZİN ADINIZA"
Akşener, başka bir esnafı ziyaretinde şunları söyledi:
"Biz bütün siyasi partiler gibi oylarınızı istemeye geldik. Oğlum bize bir şans istiyorum sizden. Bu yerel seçimlerde İYİ Parti güçlü çıkarsa sizin sesiniz çok daha güçlü duyulur. Bakın emeklilerle ilgili pek çok hatanın düzeltilmesini dile getiren biziz. Bazı şeyler düzeldi ama bazı şeyler düzelmedi şimdi onları devam ettireceğiz. Biz güçlü çıkarsak iktidarı hoplatmaya devam edeceğiz, asabını bozmaya devam edeceğiz sizin adınıza" dedi.
B ir eczane ziyaretinde 3 yıl boyunca yaptığı esnaf ziyaretlerini hatırlatan Akşener, "Mesela veresiye defteriniz var, bakkalları falan çarpar. İlaçla ilgili gelip buradan almaya kalkışıp ödeyemediği için geri bırakanlar... Seçim var oy istemeye geldik" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Meral Akşener, Çankaya'da esnaf ziyaretinde İYİ Parti'nin gücünü vurguladı - Son Dakika
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