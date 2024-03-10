Meral Akşener: Hizmet ve projeler üzerinden konuşanlara yönelinirse herkes kendini toplayacak

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu seçimde esnafımız şunu yapabilse çok iyi olacak. Türkiye çok sert bir kutuplaşmadan geçiyor. Siz de çırak çıkıyorsunuz. Halbuki seçim, seçmenin bayramıdır. Hem yerel hem genel seçimde vizyonlar, projeler, hizmetler tartışılır... Hizmet, proje üzerinden konuşan siyasi partilere ya da adaylara doğru yönelinirse herkes kendini toplayacak" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir'in Gönen ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener,'e; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turhan Çömez ve Gönen Belediye Başkan Adayı Fedai Coşun eşlik etti. Akşener, bir kahvehane esnafını ziyaret etti. Akşener, burada şöyle konuştu:

"HİZMET, PROJE ÜZERİNDEN KONUŞAN SİYASİ PARTİLERE YA DA ADAYLARA DOĞRU YÖNELİNİRSE HERKES KENDİNİ TOPLAYACAK"

"Bu seçimde esnafımız şunu yapabilse çok iyi olacak. Türkiye çok sert bir kutuplaşmadan geçiyor. Siz de çırak çıkıyorsunuz. Halbuki seçim, seçmenin bayramıdır. Hem yerel hem genel seçimde vizyonlar, projeler, hizmetler tartışılır. Genel seçimde bir karar verdiniz. Bana dediniz ki 'Senin partini biz muhalefet ettik. Bizim sesimiz olacaksın." Muhalefetin görevi sizin avukatınız olmaktır. İktidara da döndünüz dediniz ki 'Sen de hizmet edeceksin kardeşim.' Ama bitmedi şu itişme. Kavga bitmedi. Bunun üzerinden oy verildiği zaman siz çırak çıkıyorsunuz. Halbuki yanlış iş yapan varsa hukuk devreye girsin. Bu yerel seçimlerde en iyi hizmet edecek üzerinden oy verirse esnafımız… Hizmet, proje üzerinden konuşan siyasi partilere ya da adaylara doğru yönelinirse herkes kendini toplayacak. Daha da derlenip toplanacağız. Seçmen çırak çıkmaktan da kurtulacak.

"SÜREKLİ EMEKLİLERİ KONUŞUYORUM. ÇÜNKÜ SEÇİME GİDERKEN ZAM VERİLSİN DİYE KONUŞUYORUM"

Bu seçime girerken ben sürekli emeklileri konuşuyorum. Mahsus konuşuyorum. Çünkü seçime giderken zam verilsin diye konuşuyorum. 'Emekli aylık düzeltilmezse oy vermeyecek' diyorum. Bütün bunları dediğiniz zaman bu sefer kulaklar dikiliyor. 'Hakikaten oy vermezse ben ne yaparım' diyorlar. Bu rekabeti oluşturduğumuz gün biz kurtuluyoruz."