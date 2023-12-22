Meral Akşener\'den Irak\'ta şehit olan Mehmetçiklere başsağlığı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, " Irak'ın kuzeyinde teröre şehit verdiğimiz kahraman Mehmetçiklerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralanan Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı ve yaralanan askerlere geçmiş olsun dileklerini iletti. Akşener'in bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Irak'ın kuzeyinde teröre şehit verdiğimiz kahraman Mehmetçiklerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralanan Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun."