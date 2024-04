İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kurultayda Veda Etti

Güncel

(ANKARA)- İYİ Parti'nin bugün yapılan Olağanüstü Kurultayı'nda aday olmayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel başkan olarak son kez kürsüye geldi. Akşener, "Seçim sonuçlarında doğrultusunda aldığımız riskin elbette farkındaydım. Bedeli ödeme sırasında en önde karşınızda duruyorum. Kimseden bir beklentim olmaksızın gerektiğinde bedel ödemeyi bildim. Bundan dolayı da asla pişman olmadım. Bugün de pişman değilim. Hiçbir pazarlığa, sahtekarlığa girmeden milletin sesini duyurmuş olmanın rahatlığıyla son kez karşınızdayım. İYİ Parti'yi, yıkmak isteyenlere, dağıtmak isteyenlere, çökmek isteyenlere, müsaade etmedim. Allahaısmarladık" diyerek veda etti.

İYİ Pati'nin seçimli Olağanüstü Kurultay'ı bugün yapılıyor. Kurultayın başlangıcında Meral Akşener için hazırlanmış video gösterimi yapıldı. Video gösterimi sırasında "Hatıran yeter" şarkısının çalması üzerine salonda bulunanlar alkışlar eşliğinde ayağa kaldı.

31 Mart yerel seçimlerinde alınan sonuçların ardından genel başkanlığı bırakacağını ve aday olmayacağını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel başkan olarak son kez kürsüye geldi.

"UTANACAK BİR YARAM, VİCDANIMI SUSTURABİLECEK BİR GÜÇ OLMADI"

Akşener, yaptığı konuşmada, "Bugün bu kürsüden son kez konuşuyorum. Emaneti devretme günü. Hayatımın 30 yılını farklı dönem ve imkanlarda memleketimizin geleceği devletimizin güvenliği için çalışarak geçirdik. Hayatımın 30 yılını farklı dönemlerde, farklı mekanlarda, farklı imkanlarla siyaset sahnesinde çalışarak geçirdim. Siyasi kariyerim boyunca beni motive eden tek bir şey vardı, eğitim hayatımda beni yatılı okutan milletimize, cumhuriyetimize ve devletimize karşı vefa borcumu ödemekti. Bu uğurda 30 yıl boyunca, bir kadın olarak zorluklarla, iftiralarla, tehditlerle karşılaştım. Her devrin fırsatçılarıyla, ahlaksızlarıyla, zalimleriyle mücadele ettim. Ama içtenlikle söylüyorum ki, zihnim de vicdanım da hep rahat oldu. Çünkü kişisel bir hesabım olmadı, utanacak bir yaram, vicdanımı susturabilecek bir güç olmadı. Tehdide, baskıya, zorbalığa eyvallahım olmadı. Allah şahit, toz zerresi kadar korkum da olmadı" dedi.

"O TAŞIN BİZİ EZMESİ İÇİN EL OVUŞTURANLARIN FARKINDAYDIM"

Konuşmasında 31 mart seçimlerine 'hür ve müstakil' olarak girdiklerini de hatırlatan Akşener, şöyle konuştu:

"Bu karar aslında, bizim için, fabrika ayarlarımıza dönmek demekti. Çünkü biz, İYİ Parti'yi; İki kutba mahkum edilen Türk siyasetinin; yaşam odası olması için kurmuştuk. Çünkü biz İYİ Parti'yi; kavgalara, korkulara, mecburiyetlere, mahkum edilen milletimize yeni bir seçenek sunmak için kurmuştuk. Çünkü biz İYİ Parti'yi bir kişiye, bir zümreye, bir gruba, ya da bir başka partiye kaldıraç olmak, imkan sağlamak, kariyer basamağı olmak için değil; milletin istiklali, memleketin istikbali için kurmuştuk. Dolayısıyla ben de, bugüne kadar hem kendimin, hem de partimizin aldığı tüm kararların, arkasında durduğum gibi bu kararın da, elbette arkasında durdum. Ne kadar zorlu bir yola çıktığımızın, farkındaydım.

"GEREKTİĞİNDE BEDEL ÖDEMEYİ BİLDİM"

İftiralarla, karalamalarla, çirkin oyunlarla, üzerimize gelineceğinin, farkındaydım. Satın alınmışlara karşı yürekten inanmışların mücadelesini yürüttüğümüzün farkındaydım. Taşın altına, elini, gövdesini koyanların, farkında olduğum gibi o taşın, bizi ezmesi için çalışanların da iştahla el ovuşturanların da, farkındaydım. Seçim sonuçları doğrultusunda, aldığımız riskin, elbette farkındaydım. İşte bu yüzden bugüne kadar olduğu gibi, bugün de Türkiye'nin, alıştırılmış normallerinin dışında sadece söz söyleme sırasında değil bedel ödeme sırasında da, en önde duruyorum. Bugüne kadar, her daim kimseden bir beklentim olmaksızın gerektiğinde, bedel ödemeyi bildim. Bundan dolayı da, asla pişman olmadım. Nitekim bugün de, pişman değilim. Çünkü, haklılığımızın, elbet bir gün anlaşılacağını biliyorum. ve bugün üzerime düşen, her şeyi yapmış olmanın huzuruyla son kez karşınızdayım. Hiçbir hesaba, hiçbir pazarlığa, hiçbir sahtekarlığa girmeden milletin sesini duyurmuş olmanın, mutluluğuyla son kez karşınızdayım. İYİ Parti olarak, varlığımızı, onurumuzu, duruşumuzu pazarlık masalarına, meze ettirmemiş olmanın, gururuyla son kez karşınızdayım. İYİ Parti'yi kurduğumuz, ilk günkü gibi bir an bile pes etmeden, mücadele etmiş olmanın, gönül rahatlığıyla son kez karşınızdayım. Allah herkese, böyle veda etmeyi nasip etsin.

"YIKMAK İSTEYENLERE, DAĞITMAK İSTEYENLERE, ÇÖKMEK İSTEYENLERE, MÜSAADE ETMEDİM"

Yağmur nereye yağarsa, tarlasını oraya çekenlere mani oldum. İYİ Parti'nin ve İYİ Partilinin fedakarlığını, taşıyamayanlara mani oldum. 'Tek kişi kalsam da, bu mücadeleden vazgeçmeyeceğim' dedim asla da vazgeçmedim. 'Gerekirse bedelini ödeyeceğim' dedim; ve bugün de karşınızda; aziz milletime ve sizlere karşı, bir kez daha söylemek isterim ki ben, bu bedeli ödemeye razıyım. Türkiye'nin iyi ve cesur evlatları; Kennedy'nin, çok meşhur bir sözü vardır; 'Zaferin bin babası vardır, mağlubiyet yetimdir' der. İşte ben, o bin babanın kaçıştığı yerde o yetim mağlubiyeti, öksüz bırakmadım. Haksız olduğumuz için değil; söz verdiğim için bırakmadım. Başarısızlığı ben aldım, artık başarıyı, siz yakalayacaksınız. Bedeli ben ödedim; artık hesabı, siz tutacaksınız. Kiminiz "abla", kiminiz "kardeş", kiminiz "anne" diye geldiniz. Benden bir ev, bir yuva istediniz. Ben de İYİ Parti'yi, sizlere bir ev, bir yuva yaptım. Ocağını tüttürdüm, içini ısıttım, sofrasını kurdum, bahçesini genişlettim. Yıkmak isteyenlere, dağıtmak isteyenlere, çökmek isteyenlere, müsaade etmedim. Ama bugünden sonra artık; bu evi, siz koruyacaksınız. Bu evi, artık, siz ayakta tutacaksınız. Bu eve, artık, siz bakacaksınız. Allahaısmarladık."