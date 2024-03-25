Meral Akşener Muğla\'da esnaf ziyaretinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener bir esnafa; "Gerçek bir muhalefetin nasıl yapılacağını göstermezsem, bu sözümü tutmazsam 2028'de bana oy vermeyin. Ama bize oy verin, bak nasıl söke söke hak alınıyormuş görün. Ben hep sizin adınıza birilerini seçtirdim. Bütün siyasi hayatım milletimize iyilik olsun diye birilerine destek olmakla geçti" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde; İYİ Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Metin Ergun ve Köyceğiz Belediye Başkan Adayı Pelin Eker Karaman ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundu. Yaşadığı maddi sıkıntıları anlatan bir emekli "Biz yaşayan birer ölüyüz. Beni öldürseler daha iyi" dedi.
Bir başka emeklinin dertlerini dinleyen Akşeer, "Gerçek bir muhalefetin nasıl yapılacağını göstermezsem, bu sözümü tutmazsam 2028'de bana oy vermeyin. Ama bize oy verin, bak nasıl söke söke hak alınıyormuş görün. Ben hep sizin adınıza birilerini seçtirdim. Bütün siyasi hayatım milletimize iyilik olsun diye birilerine destek olmakla geçti. Bizi güçlü çıkarırsanız bu işten muhalefet nasıl yapılıyor göstereceğim" diye konuştu. Akşener, yurttaşlardan Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Metin Ergun ve Köyceğiz Belediye Başkan Adayı Pelin Eker Karaman için oy istedi.
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonet ile minibüs çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
Karabük Üniversitesi (KBÜ), sosyal medya mecralarında kentte HIV (+) ve HPV (+) vakalarında artış yaşandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Karabük İl Sağlık Müdürlüğünün duyurusunda belirtildiği gibi, Karabük'teki hastanelere HPV ve HIV şüphesiyle başvuran sayısında bir artış olmadığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca Karabük'ün son derece güvenli bir şehir olduğu ve öğrencilerin eğitimlerine huzurlu bir şekilde devam ettiği ifade edildi. KBÜ'nün akademik çalışmaları ve uluslararası çalışmalarıyla saygın bir konuma yükseldiği belirtilen açıklamada, üniversitenin uluslararasılaşma politikasına uygun şekilde hareket ettiği ve dünyanın dört bir yanından başarılı öğrencileri kabul ettiği vurgulandı. Açıklamada, asılsız paylaşımları yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığı da belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile ve Tuzla'daki halk buluşmalarında, İstanbul'da milletin ittifakı kazanacağını belirterek, memur, işçi, emekçi, öğrenci, işsiz ve emeklinin kazanacağını söyledi. İmamoğlu, halkçı belediyecilik anlayışıyla israfçıların ve rantçıların kaybedeceğini, halkın ise bereket kazanacağını vurguladı.
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