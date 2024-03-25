Meral Akşener Muğla\'da esnaf ziyaretinde bulundu

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener bir esnafa; "Gerçek bir muhalefetin nasıl yapılacağını göstermezsem, bu sözümü tutmazsam 2028'de bana oy vermeyin. Ama bize oy verin, bak nasıl söke söke hak alınıyormuş görün. Ben hep sizin adınıza birilerini seçtirdim. Bütün siyasi hayatım milletimize iyilik olsun diye birilerine destek olmakla geçti" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde; İYİ Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Metin Ergun ve Köyceğiz Belediye Başkan Adayı Pelin Eker Karaman ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundu. Yaşadığı maddi sıkıntıları anlatan bir emekli "Biz yaşayan birer ölüyüz. Beni öldürseler daha iyi" dedi.

Bir başka emeklinin dertlerini dinleyen Akşeer, "Gerçek bir muhalefetin nasıl yapılacağını göstermezsem, bu sözümü tutmazsam 2028'de bana oy vermeyin. Ama bize oy verin, bak nasıl söke söke hak alınıyormuş görün. Ben hep sizin adınıza birilerini seçtirdim. Bütün siyasi hayatım milletimize iyilik olsun diye birilerine destek olmakla geçti. Bizi güçlü çıkarırsanız bu işten muhalefet nasıl yapılıyor göstereceğim" diye konuştu. Akşener, yurttaşlardan Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Metin Ergun ve Köyceğiz Belediye Başkan Adayı Pelin Eker Karaman için oy istedi.