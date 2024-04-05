Meral Akşener: Nevşehir Belediyesi'nin 500 milyon liraya yakın borcu var

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de iftar sonrası konuştu, "Rasim Arı sizin tarafınızdan seçildi, sonra birilerinin istediklerini yerine getirmediği için, sizin vergilerinizle Nevşehir belediyesinde oluşan bütçenin hak dışı kullanılmaması için, aşırı dikkat etti, bu işten nemalananların sinirini bozdu ve görevden alındı. Şimdi Nevşehir Belediyesi'nin 500 milyon liraya yakın borcu var" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı'nın düzenlediği iftar programına katıldı. Akşener, iftar yemeğinden sonra yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugünkü iftar sofrasının, gelecek seneye inşallah Gazze'deki masumların azabının ortadan kalktığı, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin çektiği çilenin ortadan kalktığı zamanki sofralar olmasını niyaz ediyorum.

"BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVİ, BEYT-ÜL MAL GÖRÜP EL UZATMAMAKTIR"

Bana göre dinin temeli olan iki konu var. Birisi merhamet, diğer kul hakkı. Rasim Arı sizin tarafınızdan seçildi, sonra birilerinin istediklerini yerine getirmediği için, sizin vergilerinizle Nevşehir belediyesinde oluşan bütçenin hak dışı kullanılmaması için, birilerine peşkeş çekilmemesi için aşırı dikkat etti ve sonuç itibarıyla bu işten nemalananların sinirini bozdu ve görevden alındı. Şimdi Nevşehir Belediyesi'nin 500 milyon liraya yakın borcu var. Belediye başkanlarının görevi, beyt-ül mal görüp el uzatmamaktır. Onun için de göreve geldikten 21 ay sonra görevden alındığında 1.7 milyon lira nakit parayı kasada bırakır, 50 milyon lira da borç bırakır. Bugün ise 500 milyon lira borç bulur. Bütün seçimler din, iman üzerinden yürüdü ama 'Kul hakkına siyasetçiler ne kadar riayet etti' sorusu hiç sorulmadı.

Bugün benim Türkiye'nin geleceğine dair umudum arttı. Hepimiz dürüst olduğuna kefalet koyup seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin daha sonra kocaman birer hırsız olduğunu anladığımızda çektiğimiz acıları anlatmam mümkün değil."