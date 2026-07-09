Mercedes-Benz'in Çin Satışları Düşüşte - Son Dakika
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Mercedes-Benz'in Çin Satışları Düşüşte

Mercedes-Benz\'in Çin Satışları Düşüşte
09.07.2026 06:34
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Mercedes-Benz, Çin'deki satışlarının yüzde 28 azaldığını açıkladı, Avrupa ve ABD'de satışlar artıyor.

Almanya'nın dünyaca ünlü otomobil üreticisi Mercedes-Benz, yılın ilk yarısında, geçen yıla oranla Çin'deki satışlarının yüzde 28 azaldığını duyurdu. Ancak Avrupa ve Amerika'da işler Mercedes için iyi gidiyor.Çin otomobil pazarındaki durgunluk, Alman otomotiv devi Mercedes-Benz'i ciddi biçimde olumsuz etkiliyor.

Stuttgart merkezli otomotiv devi, 2026 yılının ilk yarısında dünya genelinde, yaklaşık 1 milyon 10 bin civarında otomobil sattığını duyurdu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6'lık bir düşüşe denk geliyor.

Şirketten Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Avrupa ve Kuzey Amerika'da satışlar artarken, Çin pazarında sert bir düşüş yaşandı. Mercedes-Benz, dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de sadece 210 bin otomobil satılabildiğini duyurdu. Bu da 2025 yılının ilk yarısına kıyasla yüzde 28'lik bir gerileme anlamına geliyor.

Mercedes, özellikle ikinci çeyrekte içten yanmalı motorlu modellerin satışında düşüş yaşandığına dikkat çekiyor. Buna rağmen şirket, "Çin, Mercedes-Benz için merkezi bir pazar olmaya devam ediyor ve şirketin yerelleşme ve inovasyon stratejisinde kilit rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

Yılın ikinci yarısı içinse, S Serisi ve GLE gibi yeni modellerin satışı konusunda umut verici gelişmeler olduğu belirtiliyor.

Avrupa ve ABD'de satışlar artıyor

Öte yandan Avrupa'da Ocak-Haziran döneminde satışlar bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 325 bin araca ulaştı. Bu artışta yeni ürünlerin yanı sıra elektrikli otomobillere artan talebin de etkisi oldu. Mercedes.Benz Satış Direktörü Mathias Geisen, yeni elektrikli GLC, elektrikli CLA ve elektrikli GLB modellerine talebin son derece yüksek olduğunu aktardı.

Kuzey Amerika'da ise durum Mercedes için daha da iyi: 180 bin 900 araçla geçen yılın ilk altı ayına oranlan satışlarda yüzde 15'lik bir artış kaydedildi.

Reuters/ ET,JD

Kaynak: Deutsche Welle

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mercedes-Benz'in Çin Satışları Düşüşte - Son Dakika

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