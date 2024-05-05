Merdan Yanardağ Beylikdüzü'nde okurlarıyla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Merdan Yanardağ Beylikdüzü'nde okurlarıyla buluştu

Merdan Yanardağ Beylikdüzü\'nde okurlarıyla buluştu

Gazeteci ve yazar Merdan Yanardağ, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşi ve imza gününde okurlarıyla bir araya geldi.

05.05.2024 14:44  Güncelleme: 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Gazeteci ve yazar Merdan Yanardağ, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde (BAKSM) düzenlenen söyleşi ve imza gününde okurlarıyla bir araya geldi. Yanardağ, "Türkiye Nereye Gidiyor" adlı söyleşide Beylikdüzülü okurlarına batıda yaşayan toplumlar ve İslam dünyasını anlattı.

Gazeteci ve yazar Merdan Yanardağ, "Türkiye Nereye Gidiyor" adlı söyleşi ve imza gününde Beylikdüzü'nde yaşayan okurlarıyla buluştu, kitaplarını imzaladı.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Beylikdüzü Şube Başkanlığı organizasyonu ile gerçekleşen söyleşiye Beylikdüzü Belediyesi Birinci Başkanvekili Serdal Mumcu, Zehra Çalık, Beylikdüzü Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Pınar Ertuğrul ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yanardağ, söyleşide Batı toplumu, İslam Dünyası ve Türkiye'nin bu süreçteki rolü ile Cumhuriyet dönemi üzerine konuştu. Yanardağ, Türkiye'nin İslam ülkeleri arasında en gelişmiş ülke olmasından bahsederek, şunları kaydetti:

"Bu ülkede hala büyük bir cumhuriyet kültürü, büyük bir aydınlanma kültürü ve büyük bir akılcılık var. Türkiye, hala İslam dünyasının en gelişmiş ülkesiyse Cumhuriyet devrimi sayesindedir. Zengin insan kaynakları ve eğitim nedeniyle böyledir. Hala en çok katma değer katan İslam ülkesi olmasının temelinde Cumhuriyet'in akılcılığı yatar. Cumhuriyet'in akla ve bilime dayalı bir kalkınma ve toplum modellerinin buradaki etkisi belirleyicidir."

Söyleşinin sonunda Yanardağ'a çiçek takdiminde bulunan Beylikdüzü Belediyesi Birinci Başkanvekili Serdal Mumcu, şunları söyledi:

"Aydınlığa ve çağdaşlığa yüzünü dönmüş insanlarla ve komşularımızla birlikte olmak hepimizi mutlu etti. Değerli Merdan Yanardağ hocamız, aslında pamuklar içerisinde muhafaza etmek durumunda olduğumuz nadir kalan aydın gazetecilerimizden birisi. Çünkü yaşamı boyunca bedel ödemiş, ödemeye de devam eden birisi aynı zamanda. Burada söyleşide aslında birçoğumuzun bildiği ve çoğumuzun farkında olduğu şeyleri duyduk ama içerisinde kronolojik sıraya koyduğumuz da geçmişten felsefeye çok değerli bilgiler vardı. Önemli olan bu bilgilerin burada kalmaması ve bu bilgilerin dışarıda özellikle gençlere aktarılmasıdır."

Konuşmaların ardından Yanardağ, BAKSM'de kitaplarını Beylikdüzülü okurları için imzaladı.

Kaynak: ANKA

Merdan Yanardağ, Beylikdüzü, Yanardağ, Edebiyat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merdan Yanardağ Beylikdüzü'nde okurlarıyla buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:08 Türk futbolunda gerilim tırmanıyor TFF’den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a yanıt gecikmedi Türk futbolunda gerilim tırmanıyor! TFF'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt gecikmedi
15:02 CHP’li Murat Bakan dizide kullanılan silahları gerçek sandı İstanbul Emniyeti’nden de açıklama geldi CHP'li Murat Bakan dizide kullanılan silahları gerçek sandı! İstanbul Emniyeti'nden de açıklama geldi
14:42 Mustafa Sarıgül: 2028 Cumhurbaşkanı adayımız Özgür Özel olur, dikkat edin geliyor Mustafa Sarıgül: 2028 Cumhurbaşkanı adayımız Özgür Özel olur, dikkat edin geliyor
14:11 Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak
12:39 İsrail basını Türkiye’nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu İsrail basını Türkiye'nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu
14:57 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kamuda tasarrufta tüm kesimler elini taşın altına koymalı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kamuda tasarrufta tüm kesimler elini taşın altına koymalı
14:51 Lüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki genç havuzda boğuldu Lüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki genç havuzda boğuldu
14:46 6 yaşındaki çocuk gelin olayında sanıklar tekrar yargılanacak 6 yaşındaki çocuk gelin olayında sanıklar tekrar yargılanacak
13:30 Küçükçekmece’de 5 yaşındaki Edanur’un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur'un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı
12:31 Serum modası yoğun bakımlık ediyor Evde ve kuaförde yaptırıyorlar Serum modası yoğun bakımlık ediyor! Evde ve kuaförde yaptırıyorlar
12:19 1 Mayıs’ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı 1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı
12:15 Araç sahiplerine güzel haber Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor
12:11 100 bin lira maaşla çoban bulunamıyor 100 bin lira maaşla çoban bulunamıyor
11:39 Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 16:21:48. #1.13#
SON DAKİKA: Merdan Yanardağ Beylikdüzü'nde okurlarıyla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement