Merdan Yanardağ Beylikdüzü\'nde okurlarıyla buluştu

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(İSTANBUL) - Gazeteci ve yazar Merdan Yanardağ, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde (BAKSM) düzenlenen söyleşi ve imza gününde okurlarıyla bir araya geldi. Yanardağ, "Türkiye Nereye Gidiyor" adlı söyleşide Beylikdüzülü okurlarına batıda yaşayan toplumlar ve İslam dünyasını anlattı.

Gazeteci ve yazar Merdan Yanardağ, "Türkiye Nereye Gidiyor" adlı söyleşi ve imza gününde Beylikdüzü'nde yaşayan okurlarıyla buluştu, kitaplarını imzaladı.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Beylikdüzü Şube Başkanlığı organizasyonu ile gerçekleşen söyleşiye Beylikdüzü Belediyesi Birinci Başkanvekili Serdal Mumcu, Zehra Çalık, Beylikdüzü Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Pınar Ertuğrul ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yanardağ, söyleşide Batı toplumu, İslam Dünyası ve Türkiye'nin bu süreçteki rolü ile Cumhuriyet dönemi üzerine konuştu. Yanardağ, Türkiye'nin İslam ülkeleri arasında en gelişmiş ülke olmasından bahsederek, şunları kaydetti:

"Bu ülkede hala büyük bir cumhuriyet kültürü, büyük bir aydınlanma kültürü ve büyük bir akılcılık var. Türkiye, hala İslam dünyasının en gelişmiş ülkesiyse Cumhuriyet devrimi sayesindedir. Zengin insan kaynakları ve eğitim nedeniyle böyledir. Hala en çok katma değer katan İslam ülkesi olmasının temelinde Cumhuriyet'in akılcılığı yatar. Cumhuriyet'in akla ve bilime dayalı bir kalkınma ve toplum modellerinin buradaki etkisi belirleyicidir."

Söyleşinin sonunda Yanardağ'a çiçek takdiminde bulunan Beylikdüzü Belediyesi Birinci Başkanvekili Serdal Mumcu, şunları söyledi:

"Aydınlığa ve çağdaşlığa yüzünü dönmüş insanlarla ve komşularımızla birlikte olmak hepimizi mutlu etti. Değerli Merdan Yanardağ hocamız, aslında pamuklar içerisinde muhafaza etmek durumunda olduğumuz nadir kalan aydın gazetecilerimizden birisi. Çünkü yaşamı boyunca bedel ödemiş, ödemeye de devam eden birisi aynı zamanda. Burada söyleşide aslında birçoğumuzun bildiği ve çoğumuzun farkında olduğu şeyleri duyduk ama içerisinde kronolojik sıraya koyduğumuz da geçmişten felsefeye çok değerli bilgiler vardı. Önemli olan bu bilgilerin burada kalmaması ve bu bilgilerin dışarıda özellikle gençlere aktarılmasıdır."

Konuşmaların ardından Yanardağ, BAKSM'de kitaplarını Beylikdüzülü okurları için imzaladı.