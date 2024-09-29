Meriç Dönük Akbank Caz Festivali'nde

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Arpist ve akademisyen Meriç Dönük, bu yıl 34'üncüsü düzenlenen "Akbank Caz Festivali" kapsamında Sakıp Sabancı Müzesi'nde sahne aldı.

Usta sanatçı Dönük "Gülbaharım", "Place To Be", "Naz Barı", "İncecikten Bir Kar Yağar", "Küçük Vals", "Las Verdades Del Tiempo", "Nocturne", "La Bohemia", "Fragile", "Bir Mısır Tanesinin Hüznü" ve "Nikriz Longa" eserlerinin de aralarında bulunduğu, arp enstrümanına özgü ve geleneksel parçaların yer aldığı repertuarı dinleyicilerle buluşturdu.

Sanatçı ayrıca caz türünün klasiklerinden kabul edilen "Take Five" eserini de ilk kez arp ile yorumladı.

Türk makam müziği ve çeşitli coğrafyaların geleneksel ezgilerinin yer aldığı konser seçkisinde Ariel Amirez, Francisco Tarrega, Paul Desmond, Sting, Bora Uymaz gibi ünlü bestecilerin eserleri müzikseverlere sunuldu.