Meriç Kaymakamı, Büyükaltıağaç'ta Kasım Aşı Etkinliği'ne Katıldı - Son Dakika
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Meriç Kaymakamı, Büyükaltıağaç'ta Kasım Aşı Etkinliği'ne Katıldı

Kaymakam Ayte, vatandaşların taleplerini dinleyerek köy ziyaretlerine devam edeceğini belirtti.

18.11.2024 13:19
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Meriç Kaymakamı Adnan Ayte, Büyükaltıağaç köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, hasat sonrası şükür ve birliği ifade eden Kasım Aşı etkinliğine katılan Ayte, burada vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Ayte, köyleri sık sık ziyaret ederek vatandaşları dinlemeye devam edeceğini kaydetti.

İpsala'da termal otel sondaj ihalesi yapılacak

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, ilçede açılması planlanan termal otelin sondaj ihalesinin 4 Aralık'ta yapılacağını belirtti.

Kerman, yaptığı yazılı açıklamada, İpsala'yı daha ileri taşımak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Termal otelin yapılacağı Dörtyol mevkisinde çevre düzenleme çalışmalarına başlandığını ifade eden Kerman, otelin ilçenin turizm potansiyeline katkıda bulunacağını kaydetti.

Kerman, sondaj ihalesinin ardından tesisleşme çalışmalarının daha da hızlanacağını belirtti.

Edirne'de turist danışma büroları hizmete devam ediyor

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hayata geçirilen turist danışma büroları hizmet vermeyi sürdürüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde yer alan turist danışma bürolarındaki görevliler kenti gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlere yardımcı oluyor.

Kentin tanıtımına katkıda bulunan bürolar hafta içi 08.30 - 17.30, hafta sonu ise 09.00 - 18.00 saatlerinde hizmet veriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Meriç Kaymakamı, Büyükaltıağaç'ta Kasım Aşı Etkinliği'ne Katıldı - Son Dakika

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