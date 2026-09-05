Meriç Kaymakamı Odabaşı, Lalapaşa'da göreve yeni başlayan Çolak'ı ziyaret etti
Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, Lalapaşa Kaymakamı Mustafa Çolak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Görüşmede ilçelerdeki çalışmalar değerlendirildi, Odabaşı Çolak'a başarı diledi.
Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, Lalapaşa Kaymakamı Mustafa Çolak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Odabaşı, Lalapaşa Kaymakamlığında Çolak tarafından karşılandı.
Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen görüşmede ilçelerde yürütülen çalışmalar ve kamu hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Odabaşı, bir süre önce görevine başlayan Çolak'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarı diledi.
Çolak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Odabaşı'na teşekkür etti.
Kaynak: AA
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