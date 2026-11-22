Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, ilçeye bağlı Umurca köyünde düzenlenen çeltik hasadına katıldı.

Hasat alanında köy sakinleriyle bir araya gelerek üreticilerle sohbet eden Odabaşı, daha sonra biçerdövere binerek çeltik biçti.

Hasadın ardından elde edilen çeltiklerin işleme aşamasını da inceleyen Odabaşı, ürünün işleme makinesinden geçirilerek pirince dönüştürülme sürecini takip etti.

Odabaşı, ilçedeki tarımsal faaliyetler ve çeltik yetiştiriciliğinin bölge ekonomisi açısından önem taşıdığını kaydetti.