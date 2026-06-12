Meriç'te Kaba Yem Balyalama Çalışması - Son Dakika
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Meriç'te Kaba Yem Balyalama Çalışması

Meriç\'te Kaba Yem Balyalama Çalışması
12.06.2026 10:18
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Subaşı beldesinde hayvancılığa destek için mera alanlarında balyalama çalışması yapıldı.

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla mera alanlarında balyalama çalışması gerçekleştirildi.

Biçimi tamamlanan mera alanlarında yürütülen çalışmalarda elde edilen otlar balya haline getirildi.

Çalışmalara Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Metin Özkan, mahalle muhtarı, kurum personeli ve üreticiler katıldı.

Yetkililer, mera alanlarından elde edilen otların değerlendirilmesiyle hayvancılık işletmelerine destek sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Çalışmaların, üreticilerin yem maliyetlerinin azaltılmasına ve hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesine katkı sunması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Meriç'te Kaba Yem Balyalama Çalışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Dilek Kandemir Dilek Kandemir:
    vay be bizde de böyle destekler olsa ne güzel olur daha çok ülkede bunu görüyorum Avrupa tarafında çiftçiler böyle korunuyo mehmetçik ne yapsın 0 0 Yanıtla
  • Engin Gül Engin Gül:
    güzel güzel diye yapılıyor ama sonunda yine aynı fiyatlardan satacaklar üretici zaten hep kaybetmeye devam edecek değişen birşey olmayacak 0 0 Yanıtla
  • Mutlu Coşkun Mutlu Coşkun:
    şehirde oturan bizim hayvancılıktan haberi yok ama köylü kardeşlerimiz için iyi bir adım bu ya bu tür işlere daha fazla destek gerekir 0 0 Yanıtla
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