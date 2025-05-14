Merkel'den Gazze ve Savunma Vurgusu - Son Dakika
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Merkel'den Gazze ve Savunma Vurgusu

Almanya Başbakanı Merz, Gazze'de kıtlığın önlenmesini insani bir yükümlülük olarak nitelendirdi.

14.05.2025 17:49
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- Merz: " Gazze'de kıtlığın önlenmesi tüm taraflar için insani bir yükümlülüktür"

"Alman ordusunun Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusu olması gerekiyor"

BERLİN - Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Gazze'de çocukların, kadınların ve yaşlıların çektiği acıları gördüğünü belirterek, "Bölgedeki kıtlığın en kısa sürede önlenmesi tüm taraflar için insani bir yükümlülüktür" çağrısında da bulundu. Merz ayrıca Alman ordusunun Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusu olması gerektiğini vurguladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, başkent Berlin'deki Federal Meclis'te ilk hükümet açıklamasını gerçekleştirdi. Almanya Başbakanı Merz, yeni hükümetin hedeflerine ilişkin yol haritasına, Rusya- Ukrayna savaşına, Avrupa'nın güvenlik ve savunma politikalarına, Avrupa'ya yasa dışı göçün önlenmesine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna'da 3 yılı aşkın bir süre önce başlayan savaşı işaret ederek Merz, "Rusya, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana özellikle de Avrupa'daki bölünmenin üstesinden gelinmesinden bu yana Avrupa'da egemen birlikte yaşamı düzenleyen tüm kuralları ihlal etti" dedi. Merz, "Biz savaşa taraf değiliz, taraf olmak da istemiyoruz. Ama olaya müdahil olmayan üçüncü taraflar değiliz. Biz 'şayet ve fakat' olmaksızın Ukrayna halkının yanındayız" ifadelerini kullandı. Merz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile mücadelesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

Merz, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü, Rusya Ukrayna arasında 30 günlük şartsız ateşkes girişimine verdiği destekten dolayı kendisini minnettar olduğunu kaydetti.

"Alman ordusunun Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusu olması gerekiyor"

Merz, "Biz kendi savunma kapasitemizi ve hazırlığımızı genişletmeliyiz ve genişleteceğiz. Güç saldırganlığı caydırır, zayıflık ise saldırganlığı davet eder. Bu nedenle Alman ordusunun Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusu olması gerekiyor" diye konuştu. Askerlik konusuna da değinen Merz, "Öncelikle yeni ve cazip bir gönüllü askerlik hizmeti oluşturacağız. Ordunun personel durumu acilen iyileştirilmelidir. Almanya'nın savunma kabiliyeti ve güvenliği konusunda sorumluluk almak isteyen çok sayıda genç var. Bunu teşvik etmek istiyoruz ve edeceğiz" dedi.

"Gazze'de kıtlığın önlenmesi insani yükümlülük"

Dış politika başlığında İsrail'e de yer veren Merz, İsrail'in varlığının ve güvenliğinin Almanya'nın devlet meselesi olduğunu yineleyerek, "İsrail'in yanındayız" ifadelerini kullandı. Merz, Gazze'de çocukların, kadınların ve yaşlıların çektiği acıları gördüklerini belirterek, "Bölgedeki kıtlığın en kısa sürede önlenmesi tüm taraflar için insani bir yükümlülüktür. Bölgedeki kıtlığın en kısa sürede önlenmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Almanya bir göç ülkesidir, öyle kalacaktır"

Konuşmasında göç politikasına da değinen Merz, "Almanya bir göç ülkesidir. Durum böyleydi, durum böyle ve böyle kalacaktır. Dost canlısı ve saygılı bir ülke olarak kalmak istiyoruz. Ancak son on yıldaki gelişmeler, çok fazla kontrolsüz göçe izin verdiğimizi ve çok fazla düşük vasıflı göçe imkan sağladığımızı da gösterdi" diye konuştu. Merz, "Ülkemizin refahı adına yeni bir göç politikasına ihtiyaç var" ifadelerini kullandı. Almanya'nın Avrupa'ya yasa dışı göç konusunda tek başına hareket etmediğini de sözlerine ekleyen Merz, "Avrupa Birliği iltica reformunun tutarlı bir şekilde uygulanmasının yanı sıra Avrupalı ortaklarımızla birlikte üçüncü ülkelerde iltica prosedürleri için şartları oluşturmak istiyoruz" dedi.

"Almanya'nın temel endüstrilerinde işler tehlikede"

Alman ekonomisine ilişkin karamsar bir tablo çizen Merz, "Ülkemiz tarihinde ekonomik büyümenin bu kadar uzun olmadığı bir dönem yaşamadık. Otomotiv, kimya ve makine mühendisliği gibi Almanya'nın temel endüstrilerinde işler tehlikede" dedi. Hükümetin yeni süreçte sektörlere yönelik yatırımlarını artıracağını belirten Merz, atılacak adımların sonuçlarını yaz aylarında hissedileceğini ifade etti.

Merz konuşmasını, "Tüm zorlukların üstesinden tek başımıza gelebiliriz. Birlikte çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Merkel'den Gazze ve Savunma Vurgusu - Son Dakika

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