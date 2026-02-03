Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na iki yeni isim - Son Dakika
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na iki yeni isim

Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na iki yeni isim
03.02.2026 00:13  Güncelleme: 00:29
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yardımcılığına Fatma Özkul ile Gazi İshak Kara atandı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a iki yeni yardımcı atandı. Karar ile Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı oldu.

FATMA ÖZKUL KİMDİR?

Prof. Dr. Fatma Özkul, 1978 yılında Elazığ'da doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitiren Özkul, yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Finansman Ana Bilim Dalında tamamladı. Özkul, 2012 yılında Muhasebe Bilim Dalında doçent, 2018 yılında profesör unvanını aldı.

2007-2021 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Özkul, akademisyenliğinin yanı sıra; meslek yüksekokulu müdür yardımcılığı, sosyal bilimler enstitüsü müdür yardımcılığı ve lisansüstü eğitim enstitüsü müdürlüğü görevlerini yaptı.

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Finansman Ana Bilim Dalında Öğretim Üyesi olan Özkul'un, muhasebe ve denetim alanlarında çok sayıda akademik yayını bulunuyor.

Özkul ayrıca, "İşletmelerde Hile Riski Yönetimi", "Perakende İşletmelerde Muhasebe Uygulamaları" kitaplarının yanı sıra, 2023 yılında "yılın en iyi finans ve ekonomi kitabı ödülü"ne layık görülen "Kripto Varlıklar Muhasebesi" kitabını yazdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Celal Özdemir Celal Özdemir:
    İşler işler hayırlı işler iyi geceler hayırlı kandiller 8 3 Yanıtla
  • 12345678 12345678:
    kolay gelsin gece gece çok yoruluyordunuz. 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
