Merkez Bankası Başkanı Uşak'ta Ekonomi Toplantısına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Merkez Bankası Başkanı Uşak'ta Ekonomi Toplantısına Katıldı

Merkez Bankası Başkanı Uşak\'ta Ekonomi Toplantısına Katıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Uşak'ta düzenlenen 'TCMB Para Politikaları ve Makroekonomik Görünüm Sunumu' toplantısına katıldı. Toplantıda yerel yönetim ve iş dünyasından önemli isimler de hazır bulundu.

10.02.2025 18:27  Güncelleme: 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Uşak'ta 'TCMB Para Politikaları ve Makroekonomik Görünüm Sunumu' toplantısına katıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Uşak Ticaret Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen 'TCMB Para Politikaları ve Makroekonomik Görünüm Sunumu' toplantısına katıldı. Program, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından basına kapalı olarak devam etti. Programa Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kandemir, Uşak Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezer, Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu, Uşak (Deri) Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Güngör, kurum müdürleri ve iş dünyasından isimler katıldı.

Kaynak: DHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Yerel Haberler, Merkez Bankası, Yerel Yönetim, Fatih Karahan, Ekonomi, Türkiye, Finans, Güncel, Uşak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merkez Bankası Başkanı Uşak'ta Ekonomi Toplantısına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
19:16 Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurdu Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurdu
19:00 Eskişehir’de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş
18:32 Yalnızlığın bu kadarı Bu 5 köyde yalnızca 1’er kişi yaşıyor Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor
17:07 Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 21:55:28. #1.13#
SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Uşak'ta Ekonomi Toplantısına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.