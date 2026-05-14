Merkez Bankası Enflasyon Tahminini Yükseltti

14.05.2026 13:29
CHP'li Cevdet Akay, TCMB'nin enflasyon tahminini %24'e çıkarmasını eleştirerek gerçeklerin kabulü dedi.

(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon tahmin revizyonuna ilişkin, "Bugün yüzde 24'e çıkarılan hedef, aslında vatandaşın aylardır yaşadığı gerçeğin resmi kabulünden başka bir şey değildir" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon tahmin revizyonuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Akay, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 16'dan yüzde 24'e yükseltmesi, uygulanan ekonomi programının hedeflerinden ciddi şekilde koptuğunu ortaya koymuştur. Üstelik bu revizyon, yılın ilk yarısı dolmadan yapılan ikinci yukarı yönlü düzeltmedir. Bu sadece bir 'tahmin güncellemesi' değildir. Bu durum; para politikasının beklenti yönetiminde başarısız olduğunu, fiyatlama davranışlarının bozulduğunu ve enflasyon ataletiyle mücadelenin sonuç vermediğini göstermektedir" ifadesini kullandı.

Merkez Bankası'nın temel görevinin yalnızca faiz politikası belirlemek olmadığını vurgulayan Akay, "Çünkü bir ekonomide Merkez Bankası'nın temel görevi sadece faiz belirlemek değil, enflasyon beklentilerini çıpalamaktır. Bugün gelinen noktada ise bırakın beklentilerin çıpalanmasını, bizzat Merkez Bankası kendi hedeflerine güvenemez hale gelmiştir" dedi.

"DEZENFLASYON PROGRAMI GÜVEN ÜRETMEK YERİNE GÜVEN KAYBI ÜRETİYOR"

Faiz artırımlarına rağmen gıda enflasyonunun kontrol altına alınamadığını belirten Akay, "Hizmet enflasyonunun katılaşmış durumda, kur geçişkenliği devam ediyor, üretici maliyetleri tüketiciye yansımayı sürdürüyor. Daha da önemlisi, sürekli revize edilen hedefler piyasanın fiyatlama davranışını bozuyor. Çünkü üretici de esnaf da yatırımcı da artık açıklanan hedeflere değil, gerçekleşecek yüksek enflasyona göre pozisyon alıyor. Sonuç olarak ekonomi yönetiminin 'dezenflasyon programı' güven üretmek yerine güven kaybı üretiyor. Bugün yüzde 24'e çıkarılan hedef, aslında vatandaşın aylardır yaşadığı gerçeğin resmi kabulünden başka bir şey değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA

