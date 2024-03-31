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Merkez İlçe Seçim Sonuçları

Merkez ilçede toplam 324 sandık bulunmaktadır. Toplam seçmen sayısı 108.432'dir. Seçimlere 119 sandık katılım sağlamıştır ve açılan sandık oranı %36,73'tür. Kullanılan oy sayısı 29.536'dır ve geçerli oy sayısı 28.827'dir. Katılım oranı ise %74,98'dir. AK Parti %36,89 oy oranıyla 10.635 oy alarak birinci olmuştur. CHP %24,13 oy oranıyla 6.957 oy alarak ikinci olmuştur. MHP %19,68 oy oranıyla 5.672 oy alarak üçüncü olmuştur. İYİ Parti %11,23 oy oranıyla 3.236 oy alarak dördüncü olmuştur. Diğer partilerin oy oranları ve oy sayıları da verilmiştir.

31.03.2024 19:30
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MERKEZ

Toplam Sandık : 324
Toplam Seçmen : 108.432
Açılan Sandık : 119
Açılan Sandık Oranı : % 36,73
Kullanılan Oy : 29.536
Geçerli Oy : 28.827
Katılım Oranı : % 74,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEMRAH ÖZDEMİR% 36,8910.635
CHPHULUS ÖZEN% 24,136.957
MHPHAMDİ DOĞAN% 19,685.672
İYİ PARTİNAİM OSMAN EREM% 11,233.236
YENİDEN REFAHİDRİS TURGUT% 3,981.146
DİĞER% 1,87540
SAADETMURAT GÜNGÖRDÜ% 0,87251
ZAFER PARTİSİAZİZ DOĞAN% 0,63181
DEM PARTİBAŞAK CANER AKTAŞ% 0,1956
DEVA PARTİSİÜMİT GÜNGÖR% 0,1234
MİLLETADEM GÜNDOĞAN% 0,0823
HÜDA PARFERHAT UZUN% 0,0618
TKPSERDAR POLAT% 0,0616
BAĞIMSIZİLHAN ŞAHİN% 0,0413
BTPHİMMET GÖKTAŞ% 0,0310
DSPYONCA FATMA DEMİRCİ% 0,038
HKPBATUHAN KUŞÇU% 0,026
YTPMAHMUT SAMİ KAYMAK% 0,026
TKHDAVUT SİNAN ALTUNTAŞ% 0,025
HAK-PARMELTEM SAN% 0,013
DPSALİH YILDIRIM ŞENAY% 0,013
VATAN PARTİSİHASAN AKŞEN% 0,013
BAĞIMSIZHALİL İBRAHİM AK% 0,013
AB PARTİMURAT TÜYLÜ% 0,012
ALTUNHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

BOR

Açılan Sandık Oranı : % 58,70
Katılım Oranı : % 77,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSERKAN BARAN% 55,437.472
MHPSITKI ERAT% 31,414.234
CHPAHMET YALÇINKAYA% 7,671.034
YENİDEN REFAHMEHTAP TEMELTAŞ% 1,99268
DİĞER% 1,09147
İYİ PARTİMUSTAFA BALTA% 0,6588
SAADETMUHAMMED MÜCAHİT BİNİCİ% 0,5574
ZAFER PARTİSİCELALETTİN ÇALIŞKAN% 0,4966
DEM PARTİAYTEN YILDIRIM% 0,4257
BTPHACER CANDEMİR% 0,0912
DEVA PARTİSİRAMAZAN FERHAT% 0,0811
MİLLETGÖKHAN KILIÇ% 0,046
HÜDA PARMEHMET BUCAK% 0,045
YTPİBRAHİM GÖÇMEN% 0,034
HKPSÜLEYMAN ÖZER% 0,023
ÇAMARDI

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

ÇİFTLİK

Açılan Sandık Oranı : % 38,46
Katılım Oranı : % 90,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPARİF ÇAKIL% 33,83411
AK PARTİSERKAN GÜZEL% 32,76398
MHPİBRAHİM TEKİN% 32,35393
SAADETFATİH AKPINAR% 0,496
ZAFER PARTİSİDOĞAN SUNGUR% 0,415
HÜDA PARMEHMET ALDANMA% 0,162
ULUKIŞLA

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

Kaynak: AA

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