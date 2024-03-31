Merkez İlçe Seçim Sonuçları

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|324
|Toplam Seçmen
|:
|108.432
|Açılan Sandık
|:
|119
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 36,73
|Kullanılan Oy
|:
|29.536
|Geçerli Oy
|:
|28.827
|Katılım Oranı
|:
|% 74,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EMRAH ÖZDEMİR
|% 36,89
|10.635
|CHP
|HULUS ÖZEN
|% 24,13
|6.957
|MHP
|HAMDİ DOĞAN
|% 19,68
|5.672
|İYİ PARTİ
|NAİM OSMAN EREM
|% 11,23
|3.236
|YENİDEN REFAH
|İDRİS TURGUT
|% 3,98
|1.146
|DİĞER
|% 1,87
|540
|SAADET
|MURAT GÜNGÖRDÜ
|% 0,87
|251
|ZAFER PARTİSİ
|AZİZ DOĞAN
|% 0,63
|181
|DEM PARTİ
|BAŞAK CANER AKTAŞ
|% 0,19
|56
|DEVA PARTİSİ
|ÜMİT GÜNGÖR
|% 0,12
|34
|MİLLET
|ADEM GÜNDOĞAN
|% 0,08
|23
|HÜDA PAR
|FERHAT UZUN
|% 0,06
|18
|TKP
|SERDAR POLAT
|% 0,06
|16
|BAĞIMSIZ
|İLHAN ŞAHİN
|% 0,04
|13
|BTP
|HİMMET GÖKTAŞ
|% 0,03
|10
|DSP
|YONCA FATMA DEMİRCİ
|% 0,03
|8
|HKP
|BATUHAN KUŞÇU
|% 0,02
|6
|YTP
|MAHMUT SAMİ KAYMAK
|% 0,02
|6
|TKH
|DAVUT SİNAN ALTUNTAŞ
|% 0,02
|5
|HAK-PAR
|MELTEM SAN
|% 0,01
|3
|DP
|SALİH YILDIRIM ŞENAY
|% 0,01
|3
|VATAN PARTİSİ
|HASAN AKŞEN
|% 0,01
|3
|BAĞIMSIZ
|HALİL İBRAHİM AK
|% 0,01
|3
|AB PARTİ
|MURAT TÜYLÜ
|% 0,01
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
BOR
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 58,70
|Katılım Oranı
|:
|% 77,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SERKAN BARAN
|% 55,43
|7.472
|MHP
|SITKI ERAT
|% 31,41
|4.234
|CHP
|AHMET YALÇINKAYA
|% 7,67
|1.034
|YENİDEN REFAH
|MEHTAP TEMELTAŞ
|% 1,99
|268
|DİĞER
|% 1,09
|147
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BALTA
|% 0,65
|88
|SAADET
|MUHAMMED MÜCAHİT BİNİCİ
|% 0,55
|74
|ZAFER PARTİSİ
|CELALETTİN ÇALIŞKAN
|% 0,49
|66
|DEM PARTİ
|AYTEN YILDIRIM
|% 0,42
|57
|BTP
|HACER CANDEMİR
|% 0,09
|12
|DEVA PARTİSİ
|RAMAZAN FERHAT
|% 0,08
|11
|MİLLET
|GÖKHAN KILIÇ
|% 0,04
|6
|HÜDA PAR
|MEHMET BUCAK
|% 0,04
|5
|YTP
|İBRAHİM GÖÇMEN
|% 0,03
|4
|HKP
|SÜLEYMAN ÖZER
|% 0,02
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
ÇİFTLİK
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 38,46
|Katılım Oranı
|:
|% 90,68
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ARİF ÇAKIL
|% 33,83
|411
|AK PARTİ
|SERKAN GÜZEL
|% 32,76
|398
|MHP
|İBRAHİM TEKİN
|% 32,35
|393
|SAADET
|FATİH AKPINAR
|% 0,49
|6
|ZAFER PARTİSİ
|DOĞAN SUNGUR
|% 0,41
|5
|HÜDA PAR
|MEHMET ALDANMA
|% 0,16
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
Son Dakika › Güncel › Merkez İlçe Seçim Sonuçları - Son Dakika
Giresun Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Fuat Köse, kesin olmayan sonuçlara göre 31 bin 600 oy alarak zafer kazandı. AK Parti adayı Aytekin Şenlikoğlu ise 22 bin 36 oyda kaldı. Fuat Köse, Erciyes Üniversitesi mezunu olup, Giresun Belediyesi Meclisi üyeliği ve Giresun Sanayispor Kulübü Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.
31 Mart yerel seçimlerinde Ordu'da oyların yüzde 29,03'ü sayıldı. İYİ Parti Adayı Enver Yılmaz, yüzde 38,38 oy oranıyla birinci sırada bulunuyor.
Zonguldak'ta oy kullanımı sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirtilen saat olan 17.00 itibariyle Zonguldak'ta oy kullanımı sona erdi. Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi'nde seçimin tamamlanmasıyla birlikte 1175 nolu sandık açılarak önce zarfların sayımı gerçekleştirildi. Ardından oy sayımına geçildi.
Giresun'da yapılan yerel seçimlerde açılan sandıklara göre CHP yüzde 56.56, AK Parti yüzde 39.23, YRP yüzde 2.71, İYİ Parti yüzde 1.45 oy aldı.
CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, açıklamasında yaklaşık olarak %15 puan önde olduklarını belirtti. Bozbey, seçim sonuçlarının açıklanmasıyla daha iyi sonuçlar alacaklarını söyledi.
31 Mart yerel seçimlerinde Bolu'da açılan sandıklara göre CHP yüzde 57.4 oy oranıyla önde gidiyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?