Merkez İlçe Seçim Sonuçları

Giresun Belediye Başkanlığını CHP Adayı Fuat Köse Kazandı

Giresun Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Fuat Köse, kesin olmayan sonuçlara göre 31 bin 600 oy alarak zafer kazandı. AK Parti adayı Aytekin Şenlikoğlu ise 22 bin 36 oyda kaldı. Fuat Köse, Erciyes Üniversitesi mezunu olup, Giresun Belediyesi Meclisi üyeliği ve Giresun Sanayispor Kulübü Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.