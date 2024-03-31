MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|245
|Toplam Seçmen
|:
|74.232
|Açılan Sandık
|:
|139
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 56,73
|Kullanılan Oy
|:
|33.025
|Geçerli Oy
|:
|32.582
|Katılım Oranı
|:
|% 77,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HAKAN BİLECEN
|% 41,3
|13.457
|AK PARTİ
|REŞİT POLAT
|% 24,69
|8.043
|MHP
|HASAN KARA
|% 23,34
|7.603
|DİĞER
|% 7,04
|2.295
|YENİDEN REFAH
|AHMET ÇETİN
|% 1,15
|375
|İYİ PARTİ
|YASİN TOPALOĞLU
|% 0,91
|297
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET EMİN ERTUĞRUL
|% 0,56
|183
|SAADET
|ZEYNEP GÜLTEKİN
|% 0,25
|82
|BTP
|ALAİDDİN ÖZKAR
|% 0,21
|69
|DEM PARTİ
|AHMET ÜÇER
|% 0,16
|51
|HÜDA PAR
|ALİ KİRİŞ
|% 0,14
|47
|DEVA PARTİSİ
|ABDULLAH SAKAR
|% 0,1
|31
|BAĞIMSIZ
|ADEM KÜÇÜKUSTA
|% 0,04
|12
|DSP
|KEZBAN UZUNTEPE
|% 0,02
|8
|MİLLİ YOL
|SELAHATTİN ASLANTAŞ
|% 0,02
|7
|MİLLET
|CANER EKİNCİ
|% 0,02
|6
|HAK-PAR
|BATUHAN SEYMEN
|% 0,01
|4
|VATAN PARTİSİ
|AYCAN DURU AKGÜL
|% 0,01
|4
|HKP
|HASAN BAYESEN
|% 0,01
|3
|ANAP
|AHMET AKTAŞ
|% 0,01
|2
|TKH
|UĞUR KAYA
|% 0,01
|2
|BAĞIMSIZ
|ALİ OSMAN GENÇ
|% 0
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 66,67
|Katılım Oranı
|:
|% 75,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İSMAİL KÖRDEVE
|% 36,56
|291
|MHP
|ADİL ÖZKAN
|% 33,79
|269
|YENİDEN REFAH
|SÜLEYMAN ŞİMŞEK
|% 27,76
|221
|CHP
|YILMAZ ÖZKAN
|% 1,01
|8
|İYİ PARTİ
|CELAL YILMAZ
|% 0,38
|3
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ALİ UÇMAK
|% 0,25
|2
|SAADET
|MUSTAFA KÖŞELİ
|% 0,25
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
POLATELİ
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83,33
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|DURAN KURŞUNOĞLU
|% 33,48
|228
|CHP
|ALİ KOYUNCU
|% 33,04
|225
|AK PARTİ
|METİN POLAT
|% 23,2
|158
|DİĞER
|% 9,84
|67
|İYİ PARTİ
|FATİH POLAT
|% 0,29
|2
|BTP
|AHMET KARTAL
|% 0,15
|1
Son Dakika › Güncel › MERKEZ Seçim Sonuçları - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu, vatandaşların teveccühünün karşılığını gösterdiğini belirtti ve sonuçların henüz netleşmediğini söyledi.
31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da sandıkların yüzde 46.02'si sayıldı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 57.61 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor.
İstanbul'da okullarda sayılan oylar, araçlarla Fatih'te bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin spor kompleksine taşınmaya başlandı. Oylar getirildiği sırada çevrede geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.
31 Mart yerel seçimlerinde Yalova'da açılan sandıklara göre CHP yüzde 49.41 oy alırken, AK Parti yüzde 43.49 oy aldı.
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