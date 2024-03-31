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MERKEZ Seçim Sonuçları

MERKEZ ilçesinde toplam 245 sandık bulunmaktadır. Toplam seçmen sayısı 74.232'dir. 139 sandık açılmış olup açılan sandık oranı %56,73'tür. Kullanılan oy sayısı 33.025'tir ve geçerli oy sayısı 32.582'dir. Katılım oranı ise %77,66'dır. CHP %41,3 oy oranıyla 13.457 oy alarak birinci parti olmuştur. AK PARTİ %24,69 oy oranıyla 8.043 oy alırken, MHP %23,34 oy oranıyla 7.603 oy almıştır. Diğer partilerin oy oranları ve oy sayıları da verilmiştir.

31.03.2024 19:31  Güncelleme: 19:36
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MERKEZ

Toplam Sandık : 245
Toplam Seçmen : 74.232
Açılan Sandık : 139
Açılan Sandık Oranı : % 56,73
Kullanılan Oy : 33.025
Geçerli Oy : 32.582
Katılım Oranı : % 77,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAKAN BİLECEN% 41,313.457
AK PARTİREŞİT POLAT% 24,698.043
MHPHASAN KARA% 23,347.603
DİĞER% 7,042.295
YENİDEN REFAHAHMET ÇETİN% 1,15375
İYİ PARTİYASİN TOPALOĞLU% 0,91297
ZAFER PARTİSİMEHMET EMİN ERTUĞRUL% 0,56183
SAADETZEYNEP GÜLTEKİN% 0,2582
BTPALAİDDİN ÖZKAR% 0,2169
DEM PARTİAHMET ÜÇER% 0,1651
HÜDA PARALİ KİRİŞ% 0,1447
DEVA PARTİSİABDULLAH SAKAR% 0,131
BAĞIMSIZADEM KÜÇÜKUSTA% 0,0412
DSPKEZBAN UZUNTEPE% 0,028
MİLLİ YOLSELAHATTİN ASLANTAŞ% 0,027
MİLLETCANER EKİNCİ% 0,026
HAK-PARBATUHAN SEYMEN% 0,014
VATAN PARTİSİAYCAN DURU AKGÜL% 0,014
HKPHASAN BAYESEN% 0,013
ANAPAHMET AKTAŞ% 0,012
TKHUĞUR KAYA% 0,012
BAĞIMSIZALİ OSMAN GENÇ% 01
ELBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 66,67
Katılım Oranı : % 75,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSMAİL KÖRDEVE% 36,56291
MHPADİL ÖZKAN% 33,79269
YENİDEN REFAHSÜLEYMAN ŞİMŞEK% 27,76221
CHPYILMAZ ÖZKAN% 1,018
İYİ PARTİCELAL YILMAZ% 0,383
ZAFER PARTİSİMEHMET ALİ UÇMAK% 0,252
SAADETMUSTAFA KÖŞELİ% 0,252
MUSABEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

POLATELİ

Açılan Sandık Oranı : % 83,33
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPDURAN KURŞUNOĞLU% 33,48228
CHPALİ KOYUNCU% 33,04225
AK PARTİMETİN POLAT% 23,2158
DİĞER% 9,8467
İYİ PARTİFATİH POLAT% 0,292
BTPAHMET KARTAL% 0,151

Kaynak: AA

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