MERKEZ Seçim Sonuçları

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Vatandaşımızın teveccühü karşılığını göstermiş durumda

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu, vatandaşların teveccühünün karşılığını gösterdiğini belirtti ve sonuçların henüz netleşmediğini söyledi.