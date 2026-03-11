Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan, Şehit Yakınları ve Gazilerle İftarda Bir Araya Geldi - Son Dakika
11.03.2026 16:41  Güncelleme: 18:09
Merkezefendi Belediyesi tarafından şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi. Programda konuşan Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Gazi ve şehit ailelerimizin hayatını kolaylaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret ediyoruz. Biz onlara her zaman minnettarız” dedi.

Merkezefendi Belediyesi, ramazan ayının dayanışma ve yardımlaşma ruhunu yaşatmak için gazi ve şehit ailelerini iftar programında bir araya getirdi. Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen iftar programına Denizli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hamdi Helvacılar, Denizli Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Mustafa Işık, Merkezefendi Belediyesi Başkan Yardımcıları, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Ramazan ayının o manevi değerlerini ilçenin dört bir köşesinde yaşatmaya devam ettiklerini belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetin yetiştirdiği bir evlat olarak sizin için yapacağımız her şey bizim için bir vatan borcudur"

"Gönül sofralarımızda sizlerle beraber birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Denizli'de sizlerle birlikte ve sevgili başkanlarımında desteğiyle bir ilki gerçekleştirdik. 2023 yılında meclisten karar alarak Şehit ve Gaziler birimini kurduk. Bunun öncesinde de birlikteliğimiz devam ediyordu ama şimdi daha anlamlı bir şekilde devam ediyor. Siz değerli ailelerimizi birimde bulunan arkadaşlarımız ziyaret ediyor ve isteklerini gidermek için elinden gelen gayreti gösteriyor. Şehitlerimizin ve gazilerimizin yıl dönümünlerinde biz buradayız demek bizim için çok önemli. Sizler için elimizden gelen herşeyi yapıyoruz. Cumhuriyetin yetiştirdiği bir evlat olarak sizin için yapacağımız her şey bizim için bir vatan borcudur. Sizlerin daha da içinizde olduktan sonra bu manevi değerin bunun kıymetinin sizlerin yaşadığı o ruhsal durumun çok çok daha farkına vardım. Bu güzel ve anlamlı Ramazan gününde bir araya geldik. Hep beraber bu birliği ve beraberliği yaşamak bizim için çok kıymetli."

Denizli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hamdi Helvacılar da "Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan'ın bizi böyle özel bir günde hepimizi bir araya getirdiği için teşekkür ederim. Her zaman başkanımız Şeniz Doğan, hiç bir zaman talebimizi ve isteğimizi geri çevirmedi. Her zaman içerisinde saygıyla ve insani düşünceler çerçevesinde bizlere yardımcı oldu. Kendisine bu aile ortamında her iki derneğe verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bizlere bu güzel ortamdaki iftar yemeğinde güzel ortamı yaşattığı için Başkanımız Şeniz Doğan'a tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Denizli Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Mustafa Işık ise "Başta bu birlikteliği bize sağladığı için Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan'a gaziler ve şehit yakınlarına teşekkür ederim. Başkanımız Şeniz Doğan her zaman olduğu gibi Ramazan ayında bizleri yine unutmadı. Gaziler ve şehit yakınları için bize bir birim oluşturdular. Bize verdiği değerlerden dolayı teşekkür ediyorum. İftarda bir araya gelmek bizim için ayrı bir onur vesilesi oluyor. Büyük veya küçük demeden tüm ihtiyaçlarımızı gideren başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.