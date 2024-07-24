Merkezefendi Belediye Orkestrası Şemikler Doğal Yaşam Parkı\'nda Konser Verdi

Güncel

(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediye Orkestrası, Şemikler Doğal Yaşam Parkı'nda birbirinden güzel şarkıları seslendirerek vatandaşlara keyifli bir akşam yaşattı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Sanat dolu etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinlikleri tüm hızıyla sürdürüyor. Vatandaşların yaz akşamlarında keyifli vakit geçirmelerini sağlamak için düzenlenen ve büyük ilgi gören Halk Konserleri devam ediyor. Belediye Orkestrası bu kez de Şemikler Doğal Yaşam Parkı'nda birbirinden güzel şarkıları seslendirdi. Konser alanını dolduran vatandaşlar, yaklaşık 2 saat süren konserde doyasıya eğlendi. Pamuk şeker, patlamış mısır, palyaço ve yüz boyama etkinliği de çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.

Belediye Başkanı Şeniz Doğan da konsere katılarak, vatandaşlarla beraber şarkılara eşlik etti. Konser sonunda Başkan Doğan, orkestraya gösterdikleri performanslarından dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti.

"Bu tür etkinliklerimiz ile hemşehrilerimize moral vermek istiyoruz"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Halk konserlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Şemikler Doğal Yaşam Parkı'mızı ilçemize kazandırdığımız için mutluyuz çünkü hemşehrilerimiz burayı fazlasıyla kullanıyor. Özellikle böylesine sıcak yaz akşamlarında burası nefes almak ve serinlemek için güzel bir yer. Bu tür etkinliklerimiz ile hemşehrilerimize moral vermek istiyoruz. İlçemizde sosyal eşitliği sağlamak için çalışıyoruz. Sizlerden aldığımız güç ve destekle hizmetlerimizi yapıyoruz. Bu harika konserde bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Sanat dolu etkinliklerimize devam edeceğiz" diye konuştu.