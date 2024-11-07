Merkezefendi Belediyesi 100. Yıl Meydanı ve Anıtı'nı Açıyor

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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi, Karahasanlı Mahallesi'nde 100. Yıl Meydanı ve Anıtı'nı törenle açacak.

Merkezefendi Belediyesi, Cumhuriyet'in ilanının 101. yılına özel olarak hazırlanan 100. Yıl Meydanı ve Anıtı'nın açılış törenini, Karahasanlı Mahallesi'nde düzenleyecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısından dolayı ertelenen açılış, 10 Kasım Pazar günü saat 15.00'te Karahasanlı Mahallesi 2017-2091 Sokak kesişimi Karahasan Pazaryeri üstünde yapılacak.

Açılış, Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve birçok vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilecek.