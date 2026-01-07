Merkezefendi'de Atatürk Bilim Merkezi, Özgür Özel'in Katılımıyla Açılacak

(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Atatürk Bilim Merkezi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılımıyla 11 Ocak Pazar günü saat 14.00'te açılacak.

Merkezefendi Belediyesi, bir projesini daha hayata geçiriyor. Selçukbey Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Atatürk Bilim Merkezi, 11 Ocak Pazar günü saat 14.00'te açılacak. Açılışa, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak.

Belediye Başkanı Şeniz Doğan, bilimi, aklı ve çağdaş eğitimi merkeze alan bu değerli projenin yalnızca Merkezefendi'ye değil, tüm Denizli'ye büyük fayda sağlayacağını belirterek tüm vatandaşları açılışa davet etti.