Merkezefendi Belediyesi, Gıda Kolisi Desteğini Bu Yıl da Sürdürüyor

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda kolisi desteğini bu yıl da sürdürüyor.

Merkezefendi Belediyesi, bu yıl da binlerce gıda kolisini ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırıyor. Gıda kolileri, ramazan ayı boyunca Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından önceden belirlenen ailelerin evlerine veya tesislerde kendilerine teslim edilecek.

Dayanışmanın önemine dikkati çeken Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Ramazan ayı paylaşmanın ve birlik beraberliğin en güzel örneklerinin sergilendiği bir zamandır. Bu mübarek ayda dar gelirli hemşehrilerimizin sofralarına bereket götürmek, onların yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz" diye konuştu.